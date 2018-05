SGS ernennt neue Regional- und Bereichsleiter

Weitere Suchergebnisse zu "SGS":

Zürich (awp) - In der Unternehmensleitung des Warenprüfkonzern SGS kommt es aufgrund von Abgängen auf Stufe Regional- und Bereichsleitung zu mehreren Veränderungen. In neue Funktionen befördert wurden die bisherigen Mitarbeiter, François Marti, Luis Felipe Elias, Wim van Loon und Charles Ly Wa Hoi, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Neu zum Unternehmen stösst per 1. Juni 2018 Toby Reeks als Senior ... Mehr lesen…

