SGL Carbon: Das nächste Drama!

SGL Carbon ist am Montag deutlich stärker als der Markt unter Druck geraten. Das Papier gab gleich um 3,6 % nach und ist damit bezogen auf die vergangenen fünf Tage nur noch leicht im Plus. Der Ausflug in die Region um fast 5 Euro ist damit ernüchternd gestoppt. Jetzt kann es zu einem weiteren Drama kommen.

SGL Carbon: Suche nach Chef läuft



