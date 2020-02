SGL Carbon: Das klingt doch ausgezeichnet!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

Seit zwei Tagen befindet sich die Aktie von SGL Carbon wieder im Aufwind: Nach ihrem deutlichen, weiteren Rückgang in der vergangenen Woche, von 4,40 Euro ging es abwärts auf zwischenzeitlich noch 3,93 Euro an diesem Montag, haben sich die Papiere des Spezialkunstoff-Herstellers wieder verbessert, am Mittwoch auf bis zu 4,29 Euro. Eine weitere gute Nachricht verbreitete SGL obendrein.

