SGL Carbon: Überraschend stark!

SGL Carbon, ein internationaler Hersteller von Produkten aus Kohlenstoff mit Sitz in Wiesbaden, hat an der Börse kein sonderlich gutes Jahr 2018 erlebt. Vom Höchststand der Aktie im Januar bei 13,55 Euro ging es in der Folge stetig abwärts. Am 12. Oktober war mit 7,94 Euro ein neues Jahrestief erreicht. Doch davon sind die Papiere mittlerweile wieder weit entfernt. SGL Carbon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.