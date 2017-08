SGL Carbon: Strategische Neuausrichtung trägt Früchte!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

unter den größten Gewinnern im SDAX befindet sich heute die Aktie der SGL Carbon. Kurzfristig ist der Kursanstieg dabei durch eine Kaufempfehlung induziert. Aber die Aktie könnte auch mittel- bis langfristig endlich wieder eine gute Investition sein.

Analyst von JPMorgan mit Kaufempfehlung

Aber zuerst zum kurzfristigen Treiber der Aktie. Der JPMorgan-Analyst Glen Tiddy hat die Aktie kürzlich mit einer Kaufempfehlung versehen. Zugleich hob er sein Kursziel von bisher 10,00 Euro auf nunmehr 13,50 Euro an, eine Kurszielerhöhung um immerhin +35%. Als Grund für die plötzlich deutlich positivere Einschätzung nennt er dabei den Trend zu Elektroantrieben, die die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten des Wiesbadener Unternehmens antreiben würden. Das allerdings ist typischer Analysten-Style. Denn der Trend zu Elektroantrieben ist nicht neu, Tesla ist nicht erst in diesem Jahr zu einem Highflyer an der Börse geworden.

Ferner ist auch schon lange bekannt, dass SGL Carbon von diesem Trend profitieren wird. Dabei muss man allerdings ein wenig um die Ecke denken. Eines der beiden Hauptprobleme von Elektroautos (das erste Problem ist die (zu lange) Ladezeit) ist nämlich deren Reichweite – und diese lässt sich durch ein geringeres Gewicht verbessern. Und mit Hilfe der Kohlefasertechnologie von SGL Carbon lässt sich bei der Karosserie eine Menge Gewicht einsparen.

Darum sind die großen deutschen Autobauer auch schon lange dabei!

Den großen deutschen Autobauern, die ja nicht gerade führend in Sachen Elektromobilität sind, ist dies übrigens schon vor einigen Jahren aufgefallen. Darum haben sich sowohl BMW als auch Volkswagen (VW) schon frühzeitig bei SGL Carbon eingekauft. So hält BMW zurzeit 18,44% des Aktienkapitals und VW immerhin 9,82%. Schön, dass es dem Analysten von JPMorgan nun also endlich auch wie Schuppen von den Augen gefallen sein muss. Wobei man ihm zugestehen muss, dass die Aktie in den letzten Jahren wirklich kein Highflyer war.

Das Unternehmen hatte sich nämlich in zu vielen, zum Teil wenig lukrativen Märkten zu etablieren versucht. Erst mit der Übernahme des Aufsichtsratsvorsitzes durch BMW-Erbin Susanne Klatten (geborene Quandt) hat sich das geändert, seitdem fokussiert man sich und ist damit erfolgreich. Dies freut auch Frau Klatten selbst, denn sie hält über ihre Beteiligungsgesellschaft SKion immerhin ja auch 27,46% des Aktienkapitals.

Ich hatte die Aktie seinerzeit schon zu Kursen von 8,00 Euro mit einem erstem Kursziel von 11,00 Euro als potenziellen Kaufkandidaten genannt. Dieses Kursziel hat die Aktie abgearbeitet und ging, wie erwartet, in eine kleine Konsolidierung über. Zuletzt habe ich mein Kursziel dann auf 14,50 Euro erhöht. Warten wir mal ab, ob und wann dieses nun erreicht wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass dies auf Sicht von sechs bis maximal 12 Monaten der Fall sein dürfte.

Ein Beitrag von Sascha Huber.