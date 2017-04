SGL Carbon: Steil bergauf in den nächsten Wochen?

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

SGL Carbon ist zuletzt deutlich gestiegen. Allein in den vergangenen 5 Handelstagen kletterte der SDax-Wert um mehr als 9 % und peilte damit auch einen langfristigen Aufwärtstrend an. Banken scheinen sich anders als die Börsianer nicht sicher zu sein. Hier mischen sich „Kauf“- und „Verkauf“-Urteile. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die technische und die charttechnische Ausgangssituation.

SGL Carbon im Aufwärtstrend

SGL Carbon konnte sich in den vergangenen Tagen in einen kurz- und mittelfristigen Aufwärtstrend emporarbeiten. Dabei wurde der GD200 nun knapp erreicht, das heißt, das maßgebliche Trendsignal für den langfristigen Aufwärtstrend. Knackt SGL Carbon auch diesen Punkt noch, dann könnte es in den nächsten Wochen für die Aktie steil bergauf gehen, so technische Analysten.

Auch charttechnisch hat sich die Situation schlagartig aufgehellt. SGL Carbon hat wie erhofft bei Kursen von 8 bis 8,50 Euro einen Boden ausgebildet und konnte von hier aus nach oben klettern. Die Hürde in Höhe von 9 Euro war schnell überwunden, sodass jetzt alte Tops in greifbarere Nähe rücken. 11,79 Euro ist das 6-Monats-Hoch vom 19. Oktober 2016, 13,42 das 12-Monats-Hoch vom 27. Mai 2016. Bis dahin hat die Aktie noch Luft von gut 25 %.

Dennoch ist sie schon im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.