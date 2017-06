SGL Carbon: Startet bald die Kurs-Rakete?

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

SGL Carbon konnte in den vergangenen Tagen insgesamt 4 % bzw. bezogen auf zwei Wochen sogar gut 5 % aufsatteln. Das Monatsergebnis von plus 13 % kann sich ebenfalls sehen lassen. Jetzt kommt es für die Aktie darauf an, noch ungefähr gut 3 % einzufahren. Dann wäre aus charttechnischer Sicht der Weg frei für massive Kursgewinne. Es gelte, die 11,79 Euro vom 19. Oktober 2016 zu erobern. Hier hatte SGL Carbon das aktuell gültige 1-Jahres-Hoch markiert.

Bankanalysten zeigen sich indes tief gespalten: Während 45 % der Experten den Kauf der Aktie empfehlen, votieren 40 % für „verkaufen“. Nur 15 % halten die Aktie.

SGL Carbon: Aufwärtstrend ist stark und breit

Technische Analysten haben eine positivere Meinung zur künftigen Kursentwicklung. Hiernach ist die Aktie im klaren Hausse-Modus. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts gedreht worden, sodass SGL Carbon einen breiten Aufwärtstrend begonnen hat. Die Abstände zu den jeweiligen Durchschnittskursen sind mit 19 % bzw. 25 % gerade im mittel- und langfristigen Bereich groß.

Demnach ist der Aufwärtstrend auch stark ausgeprägt, sodass ein Kursanstieg auf mehr als 11,79 Euro sehr wahrscheinlich sei. Darüber sehen die charttechnischen Analysten das erste Kursziel beim 2-Jahres-Hoch bei 17,08 Euro. Dies würde einem Kurspotenzial von 33 % entsprechen.

Die Kurse sind im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.