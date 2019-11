SGL Carbon: Meine Meinung zu den neuen Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

Noch sind wir in der Quartalszahlen-Saison, und insofern gibt es derzeit so manchen Bericht zu lesen. So veröffentlichte am Dienstag z.B. SGL Carbon die Zahlen zum 3. Quartal 2019 bzw. die 9-Monats-Zahlen. Das Unternehmen finde ich grundsätzlich interessant – an mehreren Produktionsstandorten werden Produkte aus Kohlenstoff hergestellt.

Beispiel: SGL Carbon produziert Kohlenstofffasern für Luft- und Raumfahrt und die Automobilindustrie. Kohlenstofffasern können im ...



