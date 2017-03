SGL Carbon: Entscheidung naht!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

SGL Carbon hat in den zurückliegenden Handelsstunden ein kleines Minus hinnehmen müssen. In den vergangenen Tagen aber hat die Aktie entscheidende Bewegungen vollzogen, die jetzt zu einem neuen Aufschwung führen könnten. So gelang der Sprung über die 50-Tage-Durchschnittslinie ebenso wie der Satz über die 38- und die 20-Tage-Linie. Aus technischer Sicht nähert sich SGL Carbon wieder einem ordentlichen Aufschwung.

SGL Carbon: Langfristig noch im Abwärtstrend

Dabei sollten Investoren und Analysten nicht übersehen, dass die Aktie aus technischer Perspektive noch im langfristigen Abwärtstrend verläuft. Immerhin konnte die Aktie den Abstand auf den GD100 und den GD200, die für den mittel- und langfristigen Abwärtstrend als Indikator dienen, auf weniger als 10 % verkürzen. Dennoch sind die Kursentwicklungen langfristig abwärts gerichtet.

Chartanalysten bekräftigen, dass die Aktie auch aus deren Sicht nicht die beste Verfassung hat. So sind die Kurse bis zum Anfang des Jahres seit Herbst gefallen. Aber: Seither verlaufen sie charttechnisch betrachtet im massiven Seitwärtstrend. Die Aktie schwankt zwischen 8,00 und 9,00 Euro. Jetzt könnte es dank der besseren technischen Trends zum Ausbruch nach oben kommen.

Die Aktie ist im neutralen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.