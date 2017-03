SGL Carbon: Damit wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

der weltweit führende Erzeuger von Produkten aus Kohlenstoff SGL Carbon konnte jetzt ein wichtiges Signal setzen, musste den ersten Ausbruchversuch indes wieder abbrechen. Dabei eroberte die Aktie in den kurzfristigen zeitlichen Dimensionen den Aufwärtstrend zurück. Dies war insofern ein bedeutendes Zeichen, als erst Ende Februar ein neues 10-Jahres-Tief markiert worden war.

SGL Carbon: Technische Analysten haben Hoffnung

Die Aktie war am 27. Februar auf 7,89 Euro gerutscht und hatte sich seither in kürzester Zeit massiv erholt. Die Börsen meldeten ein Plus von mehr als 7 %. Auch charttechnisch ging es wieder voran. Denn mit dem neuen Tief fundierte SGL Carbon eine neue Unterstützung, die auch bei weiteren Kursverlusten als Auffanglinie dienen könnte. Zudem gelang es, zumindest zeitweise die charttechnische Hürde von 8,50 Euro zu überqueren. Daran hängt die Aktie auch nach den jüngsten Handelsereignissen. Damit wird es spannend.

Technisch betrachtet ist der kurzfristige Aufwärtstrend nur eine Momentaufnahme. Langfristig ist der Abwärtstrend mit einem Abstand von weiterhin mehr als 15 % zum GD200 unverändert intakt. Deshalb sehen technische Analysten die Situation etwas kritischer als charttechnisch orientierte Experten. Die Aktie ist noch im roten Bereich.

