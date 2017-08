SGL Carbon: Die Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

in der letzten Woche hat Clemens van Baaijen das Unternehmen und seine Aktie im Rahmen einer 3-Stufen-Analyse einmal genauer unter die Lupe genommen. Folgendes hat er herausgefunden: Am 14. August war die SGL Carbon-Aktie seit dem letzten Handelstag um 4,41% gestiegen. Der aktuelle Kurs betrug 11,25€ und die SGL Carbon-Aktie erzielte in der Vorwoche eine Rendite von -4,50% sowie 28,89% seit Jahresbeginn.

Die Fundamentaldaten! SGL Carbon ist sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern überbewertet, die Aktie scheint daher derzeit überbewertet, wäre aber ab einem Kurs unter 7,02 € unterbewertet. Das heißt aber nicht automatisch, dass der Kurs von SGL Carbon fallen wird. Hier lautete das Urteil „Überbewertet“.

Die Analysteneinschätzung! Am 14. August gab es 4 Buy, 4 Hold, 1 Underperform und 2 Sell Analystenmeinung. Laut der Analysten ist die Aktie mit 10,10€ zu bewerten, der Kurs könnte also um -10,22% fallen. Hier lautete das Urteil Hold.

Die sharewise-Crowd! Es gab nur wenige Einschätzungen auf sharewise für die SGL Carbon-Aktie und mit einem Kursziel von 13,10€ besitze SGL Carbon hier Potential von 16,44%. Hier lautete das Urteil Buy.

Im 3-Stufen Check bekam die Aktie ein Hold und wir bleiben weiter für Sie dran!

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.