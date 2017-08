SGL Carbon: Die Aktie kennt kein Halten mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

SGL Carbon zählte in den zurückliegenden Wochen zu den Gewinnern an der Börse. Die Aktie konnte allein per Wochenfrist 4,5 % an Wert hinzugewinnen. Innerhalb von zwei Wochen ging es um satte 13,7 % nach oben. Damit ist das 6-Monats-Plus auf 52 % angestiegen. Der etwas schlechtere Start in das Börsenjahr ist mittlerweile vergessen. Charttechnische Analysten verweisen darauf, dass der Kurs entlang einer klaren und starken Aufwärtstrendgeraden nach oben klettert. Dies würde den Aufwärtstrend schützen.

Erst am 28. August hatte SGL Carbon das aktuell gültige 1-Jahres-Top markiert. Kursziel sei demnach nun das 2-Jahres-Top bei 16,98 Euro, erreicht am 3. November 2015. Das Potenzial bis dahin beläuft sich auf 25 %. Da das Unternehmen als „Profiteur“ des kommenden E-Auto-Booms gilt, haben immerhin 50 % der Bankanalysten die Aktie nun auf „Kaufen“ gestellt. 20 % votieren für einen „Verkauf“, 30 % empfehlen die Aktie zu „halten“.

SGL Carbon: Technisch top

Sehr begeistert sind derzeit die technischen Analysten. SGL Carbon wird auf Basis der gleitenden Durchschnittskurse ein breiter Aufwärtstrend attestiert. Zugleich gilt dieser Hausse-Modus als besonders stark, da der GD200 nun schon 32 % entfernt verläuft.

Daher ist SGL Carbon im grünen Bereich und weiter auf Rekordfahrt.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.