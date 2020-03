SGL Carbon-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

Nach den massiven Verlusten in den vergangenen Wochen atmen die Börsen an diesem Freitag wieder etwas auf. Der DAX kann bis in den Nachmittag hinein etwa 8 Prozent zulegen und verbessert sich auf fast 9.900 Punkte. Für MDAX und SDAX geht es um 7,4 bzw. 6 Prozent aufwärts. Für die Aktien, die in den letzten Tagen derart massiv unter Druck standen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung