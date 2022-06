SGL Carbon Aktie fliegt aus dem SDAX, aber der Kurs hebt ab. Warum? Fakten.

SGL Carbon Aktie muss den SDAX verlassen, Freitag Abend von der Deutschen Börse mitgeteilt. Absteigen ist für die Aktie nichts Ungewöhnliches, aber ungewöhnlich ist der gestrige Kurssprung um über 10%. Und die Gründe waren handfest, nicht bloße Gerüchte.Basierend auf der guten Geschäftsentwicklung in allen vier Geschäftsbereichen sowie der weitestgehend erfolgreichen Weitergabe von gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Energie und Transport an die Kunden, geht der Vorstand der SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, DE000A2G8VX7) davon aus, die gegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zu übertreffen. Entsprechend erhöhte die SGL Carbon SE die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022.

Die Gesellschaft erwartet, das obere Ende der angegebenen Bandbreite ihrer EBITDApre Prognose 2022 für den Konzern (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen vor Sondereinflüssen und Einmaleffekten) von 110 – 130 Mio EUR zu überschreiten und hebt die EBITDApre Prognose für 2022 auf 130 – 150 Mio EUR an. Entsprechend wird nunmehr ein bereinigtes EBIT zwischen 70 – 90 Mio Nio EUR prognostiziert (vorher: 50 – 70 Mio). Ebenfalls angehoben wurde die Umsatzprognose auf ca. 1,1 Mrd EUR für das laufende Geschäftsjahr, die ursprünglich auf Vorjahresniveau (1.007,0 Mio) erwartet wurde.

Auch die Rendite konnte gesteigert werden. Kommen jetzt langsam die goldenen Zeiten für die SGL Carbon Aktie?

Die Prognose zur Kapitalrendite (ROCE) von ursprünglich 5 % – 7 % wird entsprechend der Ergebnisentwicklung auf 7 % – 9 % angehoben. Die neue Prognose für das Geschäftsjahr 2022 sei auf Basis des herrschenden Marktumfeldes erstellt und unterstellt keine Verschlechterung der Rahmenbedingungen, insbesondere aufgrund des Krieges in der Ukraine und dessen Folgen auf die Weltwirtschaft. Zugrunde legte man insbesondere, dass Strom und Gas in ausreichendem Maße zur Verfügung sründen und Produktionslinien in Betrieb blieben. Die kommunizierten Mittelfristziele bis 2025 sollen – erstmal? -von der Anpassung der Prognose unberührt bleiben.



