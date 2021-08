SGL Carbon-Aktie: Den Megatrends auf der Spur!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

Die Aktie des Experten für Carbon- und Glasfaserlösungen kann auf eine starke Performance der letzten 12 Monate zurückblicken. In diesem Zeitraum legte der Kurs um 166,6 % zu. Auch in der vergangenen Woche ging es wild zu. Während der Kurs am Mittwoch kräftig im zweistelligen Prozentbereich zulegen konnte, wurden diese Gewinne in den letzten beiden Tagen erneut abverkauft. Allerdings verspricht der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



