SGL Carbon-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die SGL Carbon-Aktie befindet sich seit Ende Mai in einer Aufwärtsbewegung und überwand am 23. Juni den Widerstandsbereich bei 7,36/7,51 Euro. Im Rahmen einer Pullback-Bewegung wurde der Ausbruch anschließend bestätigt. Seit Mitte Juli zeigt die Kurve wieder nach oben. Inzwischen haben die Anleger den Kurs bis auf 9,65 Euro ansteigen lassen und damit auch den Widerstand der 8,00-Euro-Marke durchbrochen. Am Donnerstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



