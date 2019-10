SGL Carbon Aktie: Der Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

Das Krisenunternehmen SGL Carbon hat in den zurückliegenden Handelssitzungen nun einen deutlichen Trend nach oben erkennen lassen. Während es am Mittwoch noch einmal um -0,7 % abwärts ging, konnte die Aktie über fünf Tage gleich satte 7,2 % aufsatteln. Dabei sind die Notierungen über einen Zeitraum von einem Monat hinweg um 12 % gefallen. In drei Monaten ging es sogar um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



