SGL Carbon: Abgestraft von den Experten?

am Mittwoch kam es zu einer Absenkung des Kursziels für SGL Carbon seitens der Commerzbank – ein Problem? Nicht wirklich. Dabei handelt es sich sozusagen um „Nachwehen“ der Kapitalerhöhung, die das Unternehmen Ende vergangenen Jahres durchgeführt hat.

Keine Veränderungen bei Kennziffern erwartet

Dafür spricht, dass die zuständige Analystin Yasmin Moschitz den Produzenten für Graphitelektroden weiterhin mit „Halten“ einstuft. Sie wies zudem ausdrücklich darauf hin, dass sie derzeit keine Veränderungen hinsichtlich der wesentlichen Kennziffern wie etwa dem operativen Ergebnis befürchtet.

Baader Bank und Kepler Cheuvreux hatten diese Kurszielanpassung bereits im Dezember vorgenommen. Auf den ersten Blick überraschend hob Hans-Joachim Heimbürger seine Kursprognose an, während Kollege Christian Obst von Baader deutlich absenkte (von 15 auf 10,50 Euro). Bei genauerem Hinsehen erklärt sich das Vorgehen aber von selbst. Heimbürger erhöhte von 6,34 Euro auf 6,80 Euro – er stufte die Aktie damit immer noch unter ihrem damaligen Kurswert ein.

Realistischer Korridor

So haben sich alle drei Experten inzwischen dem tatsächlichen Kurswert angenähert, der momentan bei etwa 8,50 Euro notiert. Angesichts der Probleme der Vergangenheit und den auch 2016 anhaltenden Kursverlusten scheint dieser Kursziel-Korridor zwischen 7 und 10,50 Euro aus meiner Sicht auch realistisch gewählt für die nähere Zukunft.

