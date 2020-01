SF Urban Properties: Jetzt wird’s richtig interessant

Für die Aktie SF Urban Properties wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 05.01.2020, 01:00 Uhr, ein Kurs von 98.83 CHF geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir SF Urban Properties einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob SF Urban Properties jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der SF Urban Properties liegt bei 61,54, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die SF Urban Properties bewegt sich bei 41,43. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Dividende: SF Urban Properties schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,64 % und somit 0,58 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,22 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 23,1 und liegt mit 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: ) von 20,47. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält SF Urban Properties auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.