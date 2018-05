SF Retail Properties Fund schliesst weitere Kapitalerhöhung ab

Zürich (awp) - Der SF Retail Properties Fund hat erfolgreich eine weitere Kapitalerhöhung abgeschlossen. Es wurde der Maximalbetrag von brutto 52,14 Millionen Franken erreicht, wie die Fondsgesellschaft Swiss Finance & Property Funds AG am Donnerstag mitteilt. Anfang Mai hatte der Fonds diese Kapitalerhöhung angekündigt, nachdem im Oktober 2017 neben einer Kotierung an der SIX eine erste Kapitalerhöhung durchgeführt wurde.

Im Zuge der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten