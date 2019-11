SF Express beschleunigt Abbildung seiner globalen Lieferkette, baut internationale Flugnetze aus

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Chinas führendesExpresslieferungs-Unternehmen SF Express hat die Aufnahme mehrererneuer interkontinentaler Linienflüge angekündigt. Mit den neueingeführten drei Linienflügen pro Woche -Wuxi-Chongqing-Frankfurt-Hahn-Wuxi - untermauert SF Express seineAbsicht, seine internationale Frachtabdeckung nach Europa auszubauen.Bei diesem neuen Flug nach Europa handelt es sich um einenerweiterten Flugdienst mit einem "SF Airlines"-Frachtflugzeug vom Typ"Boeing 747-400ERF" mit einer maximalen Kapazität von 120 Tonnen, derdrei Flughäfen in China und Deutschland bedient. SF Expresstransportiert derzeit ausgehende Fracht für Elektronikprodukte ausChina mit Last-Mile-Auslieferung auf dem europäischen Festland. DieInbound-Expansion nach China wird sich auf den Stückguttransport vonAutomobilerzeugnissen, Ersatzteilen, Schwermaschinen, Chemikalien undElektronikprodukten konzentrieren. Der Kunde steht für dasUnternehmen im Mittelpunkt. Als Zusatznutzen für seine geschätztenKunden bietet SF Express zudem ein Letzte-Meile-Zustellnetz in Chinaan.In den ersten zehn Monaten des Jahres 2019 hat SF Airlines achtneue innerasiatische Zielorte sowie Europa in sein Flugnetzaufgenommen, darunter Chengdu-Inchon, Zhengzhou-Kuala Lumpur,Nanning-Ho Chi Minh und Shenzhen-Delhiroute. Mit diesem Netzerweitert SF Express seine Abdeckung von Südostasien, Zentralasienund Ländern Europas.Die fortgeführten Flüge von Shenzhen nach Chennai und Hangzhounach New York gehen drei Mal pro Woche und transportieren 600 Tonnenan Paketsendungen von SF Express. SF Express garantiert seineschnellen und sicheren internationalen Dienstleistungen durch Nutzungseines speziellen internationalen Flugnetzes. Seine Zielkunden deckendabei ein breites Sortiment von Waren ab, darunter Meeresfrüchte,Obst, Kleidung, Schwermaschinen und Gefahrgüter."SF Express hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen geschätztenKunden außergewöhnliche Dienstleistungen anzubieten", so Keith Ye,CEO von SF International. "Nicht nur erweitert das neue FlugangebotSF Express' eigenes globales Express-Luftfrachtnetz. Wir bringen dasKnow-how und die Systeme integrierter Logistik, die wir hier in Chinahaben, zur Anwendung, und nutzen unsere Kernvorteile imLufttransport, Straßentransport und Datenbereich, um unserAuslandsgeschäft weiterzuentwickeln."SF Airlines verfügt derzeit über eine Flotte von insgesamt 55eigenen Frachtflugzeugen, die rund um die Uhr fliegen und von Januarbis Oktober 2019 2.088 Flüge absolviert haben. "SF E-Parcel"verbindet über 225 Länder und Regionen und bietet in 62 Ländern eineUnterstützung für Expresslieferungen an. Mit dem Ausbau seiner Flotteund der Erweiterung des internationalen Netzes und des FlughafensEzhou, des ersten Transportknotens der Klasse "4E" in Asien, ist SFauf einem guten Weg, seine globalen Logistiknetze auszubauen - indemes zugunsten seiner Kunden Lieferzeiten und Kosten minimiert. Zieldes Unternehmens ist es, aus einer Hand maßgeschneiderte Lösungen fürdie internationale Zustellung anzubieten - Lösungen, die dieDienstleistungen Zollabfertigung, Lieferung nach dem Verkauf,Warenabholung und "Man in a Van" miteinander integrieren."In der Zukunft wird SF Express die grenzüberschreitende Logistik,die Transporteffizienz und auch das Kundenerlebnis noch umfassendverbessern und dadurch eine solide und strategische Grundlage für dieweitere internationale Expansion und das Wachstum von SF Expressschaffen", fügte Keith hinzu.Informationen zu SF ExpressSF wurde 1993 in Shunde, Guangdong, gegründet. Seit seinerGründung hat sich SF dafür eingesetzt, seine Servicequalität undInfrastruktur kontinuierlich zu verbessern und konsequent neueIT-Technologien und -Geräte zu entwickeln und einzuführen - mit demZiel automatisierter Abläufe. Auch hat es zur Unterstützung seinerInformationserfassung, Marktentwicklung, seines Logistik- und seinesVertriebssystems eine diversifizierte Organisation vonExpress-Service-Geschäftseinheiten sowie Servicenetze errichtet, dieChina und die ganze Welt abdecken.Als erstes privates Expresslieferungs-Unternehmen, das über eineFluggesellschafts-Tochter in Festlandchina mit 55 eigenenFrachtflugzeugen verfügt, arbeitet SF mit einem globalen Netz, dasvon Festlandchina aus den Rest der Welt über fünf Kontinenteumspannt. SF wird seine internationale Präsenz weiter ausbauen undsich dafür einsetzen, Ihnen und Ihrer Firma immer umfassendere,effizientere und kostengünstigere Produkte und Dienstleistungenanzubieten.Pressekontakt:Junli Quan+86-18825258451quanjunli@sf-express.comosr_mkt@sfmail.sf-express.comOriginal-Content von: SF Express, übermittelt durch news aktuell