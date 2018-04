SF Airlines eröffnet offiziell den weltweiten Wettbewerb um Gestaltungsideen für die Geschäftslackierung seiner Boeing-747-Frachtflugzeuge

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Ein Preis von 100.000 USD!Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 20. April 2018 (OrtszeitPeking), wurde SF Airlines' weltweiter Wettbewerb um Gestaltungsideenfür die Geschäftslackierung seiner Boeing-747-Frachtflugzeugeoffiziell eröffnet. Der Initiator des Wettbewerbs, SF Airlines Co.,Ltd., stellt kreativen, gestalterischen Talenten aus aller Welt einenBarpreis von 100.000 USD für kreative Ideen zu einer komplett neuenGeschäftslackierung seiner Boeing-747-400ER-Frachtflugzeuge inAussicht - vor dem Hintergrund, hiermit sein Unternehmensimage undden Einfluss seiner Marke auszubauen.Der Organisator des Wettbewerbs ist SF Airlines Co., Ltd., einehundertprozentige Tochtergesellschaft von SF Holdings - Chinasbekanntem Anbieter umfassender Logistikdienste. SF Airlines, dessenFirmenzentrale sich in Shenzhen (Provinz Guangdong) befindet, setztsich dafür ein, sichere und effiziente Luftfrachtdienste für SFExpress anzubieten. Das Unternehmen betreibt über 40 Frachtflugzeugeund konnte sein Service-Netz bis heute auf fast 50 Städte und Gebieteinnerhalb und außerhalb Chinas ausdehnen.Ende 2017 erhielt SF Airlines bei einer Auktion auf einerbekannten Online-Auktionsplattform in China den Zuschlag für zweiFrachtflugzeuge vom Typ "Boeing-747-400ER" - ein Meilenstein in derZusammensetzung seiner Flugzeugflotte. Bei SF Airlines weltweitemWettbewerb um Gestaltungsideen geht es um die Farbgestaltung dieserbeiden großen Maschinen. Die künstlerischen Ideen der kreativenTalente werden 2018 zusammen mit den Boeing-747-Frachtflugzeugen vonSF Airlines in die Lüfte steigen. Und mit diesen Frachtflugzeugen,deren Eigentümer SF nun ist - mit komplett neuer Geschäftslackierung-, werden auch die Dienste von SF weltweit noch bekannter gemacht.Website des Wettbewerbs: http://pk.arting365.com/sfairlinesFoto -https://mma.prnewswire.com/media/680536/SF_Airlines_competition.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/680535/SF_Airlines.jpgPressekontakt:Ruijie Wang+86-755-2345-0250wangruijie@sf-express.comOriginal-Content von: SF Airlines, übermittelt durch news aktuell