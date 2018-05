SFS erhöht Beteiligung an deutscher Heco auf 51%

Heerbrugg (awp) - Der Metallverarbeiter SFS baut die Beteiligung an der deutschen Heco aus und vertieft damit die bereits bestehende Partnerschaft. Der Anteil steigt auf 51 Prozent, wie SFS am Donnerstag mitteilt. 2015 hatte SFS vorerst einen Anteil von 30 Prozent an dem Hersteller von Befestigungstechnik im konstruktiven Holzbau erworben.

SFS beurteilt nun die seit zwei Jahren bestehende Partnerschaft positiv und sieht ... Mehr lesen…

