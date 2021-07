SFC Energy – Da ist noch mehr drin. so sieht es Platow und meint: KAUFEN.

Wie wichtig das laufende Monitoring von Positionen ist, zeigt der aktuelle Beitrag des Platow Briefes über die SFC Energy Aktie. Im Mai noch „abgestuft“ – jetzt wieder ein Kauf. Gerade für die Anleger, für die neben fundamentalen Daten auch eine differenzierte Betrachtung der Charttechnik wichtig ist, bietet der Platow Brief einen klaren Mehrwert. Hier die aktuelle Einschätzung der SFC Energy -Aktie: KAUFEN vom Platow Brief:

Wegen der Nähe zum Stoppkurs hatten wir SFC Energy in PB v. 12.5. auf Halten abgestuft. Inzwischen hat sich unser Musterdepotwert (29,40 Euro; DE0007568578) wieder erholt und notiert satte 45% höher als Mitte Mai, als er dem insgesamt schwachen Wasserstoff-Marktumfeld Tribut zollen musste.

CEO Peter Podesser sah das Papier schon damals „zu Unrecht in Sippenhaft genommen.“ Denn die Münchner sind auf Wachstumskurs, wie das Rekord-Q1 eindrucksvoll belegte. Und auch vom Hj.-Bericht versprechen wir uns am 19.8. eine Menge. Denn SFC Energy konnte zuletzt zwei lukrative Aufträge an Land ziehen: Mit Live View Technologies wurde ein Neukunde aus den USA gewonnen, der 100 der effizienten und umweltfreundlichen EFOY Pro Brennstoffzellen orderte. Es ist der größte US-Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Kürzlich bestellte das Biotech- und Venture Capital-Unternehmen SAN Group aus Singapur ein 50 Kilovoltampere Notstromaggregat für ein Werk in Niederösterreich. Es handelt sich um die erste grüne Wasserstoffproduktion in der Region. Die beiden Beispiele zeigen eindrucksvoll die hohe Nachfrage nach Produkten der Bayern, weshalb wir der Aktie auch auf dem aktuellen Niveau weiteres Kurspotenzial zumessen.

Wir stufen SFC Energy daher wieder auf Kaufen hoch und ziehen den Stopp auf Einstand (24,50 Euro) nach.



