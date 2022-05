SFC Energy Aktie spielt die Indien-Karte. Von den 44 Mrd USD bis 2030 will man etwas abhaben…

.

SFC Energy Aktie als Wasserstoffwert – darauf laufen die meisten der zuletzt gemeldeten Kooperationen und Aufträge hinaus. Neben der Pilotanlage aus der Wolftank Adisa – SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) Kooperation für die italienische Telekom, verspricht der grosse Schritt Richtung Indien mit lokaler Produktion, „um die optimale Förderstruktur“ zu nutzen, einiges an Geschäften. Dazu kommt jetzt heute die „Forcierung“ in Singapur. Asien als Zielmarkt scheint immer wichtiger für SFC Energy zu werden.

Singapur – Oneberry setzt auf „eine Nummer grösser“ bei der Partnerschaft mit SFC Energy

So feiert SFC Eenrgy gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Oneberry Technologies einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensentwicklung der beiden Konzerne. Heute eröffnet der singapurische Anbieter und Innovator von Sicherheits- und Überwachungstechnologien – Oneberry Technologies – mit einem Festakt sein neues Hauptquartier.

SFC Energy und Oneberry Technologies arbeiten seit zwölf Jahren zusammen. Und Oneberry Technologies hat bisher mehr als 1800 EFOY Brennstoffzellen für den Einsatz in zahlreichen Anwendungen wie Hochwasserfrühwarnsystemen, Hochhausmüllentsorgung, Ad-hoc- und mobile Überwachung, um nur einige zu nennen, bezogen. Ab sofort zählt auch die vollständige Produktpalette rund um die EFOY Hydrogen Brennstoffzelle von SFC Energy zum Oneberry Technologies Angebot

Grosser lokaler Markt – könnte SFC Energy Aktie Schwung bringen

Mit der EFOY Hydrogen und ihren Energielösungen adressieren Oneberry Technologies und SFC Energy einen dynamisch wachsenden Markt für emissionsfreie Stromerzeugung in Singapur. So beläuft sich der Anteil von Wasserstoff im städtischen Gasnetz bereits auf 65 Prozent. Mit diesem Netz versorgt der Stadtstaat etwa 61 Prozent der Haushalte unter anderem zur Warmwasserbereitung. Zudem ist es das Ziel, den Energiesektor, der für etwa 40 Prozent der Emissionen verantwortlich ist, grüner aufzustellen. Wie die Energy Market Authority (EMA) berichtet, könnte ein konsequenter Mix aus regionalen Stromnetzen, der Entwicklung einer Wasserstoff-Infrastruktur und einem großflächigeren Einsatz von Solar-Panels den Sektor bis 2050 zur Klimaneutralität führen.

„Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, diesen großen Schritt in der Unternehmensentwicklung von Oneberry Technologies begleiten zu dürfen. Gleichzeitig konnten wir uns keine bessere Bühne wünschen, um den Launch unserer EFOY Hydrogen Brennstoffzelle und Energielösungen für den singapurischen Markt zu feiern. Durch unsere langjährige Partnerschaft sind unsere Produkte vielen Anwenderbranchen bereits bestens bekannt, sodass wir nun für die Wasserstoff-Technologien einen etablierten Marktzugang nutzen können. So erschließen wir uns die großen Chancen eines dynamisch wachsenden Markts für nachhaltige Energieerzeuger“, sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG.

„Wir sind sehr stolz auf den heutigen Launch. Mit unserem tiefen Verständnis von Brennstoffzellen und den Marktbedürfnissen in Singapur schlagen wir Brücken zwischen markterprobten Technologien und einer stetig wachsenden Zahl von sehr unterschiedlichen Anwendungen in vielen Sektoren. EFOY Hydrogen Brennstoffzellen sind ein Schlüsselelement auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft und Oneberry freut sich darauf, einen Beitrag zum Singapore Green Plan 2030 zu leisten“, sagt Ken Pereira, CEO von Oneberry Technologies.

Nochmal zum Indien Deal – der könnte SFC Energy Aktie „einen Teil eines grossen Kuchens“ sichern!

Am 19.04.2022 unterzeichnete SFC Energy die „Make in India-Vereinbarung“ mit ihrem langjährigen Partner FC TecNrgy Pvt Ltd (FCTec). „Make in India“ ist eine Initiative der indischen Regierung, um Unternehmen zu ermutigen, ihre Produkte im Land herzustellen und zu vertreiben. SFC Energy kooperiert bereits seit 2014 mit seinem Partner FCTec und fertigt fortan zusätzlich alle Komponenten seiner EFOY Hydrogen- und EFOY Methanol-Brennstoffzellen sowie Energielösungen auch in Indien. Hintergrund der Vereinbarung ist die grossangelegte Wasserstoffinitiative der indischen Regierung mit erwarteten 44 Mrd USD Gesamtinvestitionen bis 2030 mit einem möglichst hohen Anteil in Indien hergestellter Lösungen. Je grösser der Anteil der lokalen Wertschöpfung, desto höher Investitionsförderung und desto stärkere Berücksichtigung bei Ausschreibungen u.ä.

SFC Energy will ganze Bandbreite der Brennstoffzellen lokal herstellen und so vermarkten

Das Produktportfolio soll in einem Leistungsbereich von derzeit 50 kW bis perspektivisch 500 kW verfügbar sein. Und so will SFC Energy sich damit das große Potenzial eines dynamisch wachsenden Marktes für umweltfreundliche Energieerzeugungslösungen erschliessen.

„Wir möchten unsere Präsenz in Indien ausbauen und unser tiefes Know-how bei Wasserstoff und verwandten Technologien zur Erreichung der ambitionierten Klimaschutzziele einbringen. Für die Chance, hierzu einen Beitrag leisten zu können, sind wir dankbar und fühlen uns geehrt. EFOY Brennstoffzellen ermöglichen effiziente und emissionsfreie Energieerzeugung für eine große Leistungsbandbreite und zahlreiche Anwendungen. Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner FCTec teilen wir die Vision einer klimaneutralen Industriegesellschaft und die Überzeugung, ein Erfolgsfaktor der globalen Energiewende zu sein“, sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG.

„Wir sind sehr stolz darauf, eines der ersten Unternehmen zu sein, das die National Hydrogen Energy Mission mit einem deutschen Partner umsetzt und voranbringt. In unserer langjährigen Kooperation haben wir bisher durchweg positives Feedback der Anwender aus unterschiedlichsten Branchen für unsere Lösungen bekommen und sind überzeugt, dieser Erfolgsgeschichte ein weiteres Kapitel hinzufügen zu können“, sagt Colonel a. D. Karandeep Singh, Geschäftsführer von FC TecNrgy Pvt Ltd.

SFC Energy ist dabei – während eine ganz neue Branche aufgebaut werden soll



„Indien will bei der Produktion von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien weltweit eine Vorreiterrolle einnehmen. Nicht nur auf Regierungsebene, sondern auch im Privatsektor steht der grüne Wasserstoff als künftiger Bestandteil im Energiemix inzwischen weit oben auf der Agenda. Indiens jährlicher Bedarf von etwa 6 Millionen Tonnen wird zurzeit noch ausschließlich mit grauem Wasserstoff aus fossilen Energieträgern gedeckt. Bis 2050 könnte der Verbrauch auf bis zu 28 Millionen Tonnen steigen, so die Prognose des Forschungsinstituts Teri. Der vor allem von der chemischen, petrochemischen und der Stahlindustrie benötigte Wasserstoff soll bis dahin zu 75 Prozent aus Solar- und Windenergie erzeugt werden. Darüber hinaus will sich das Land als internationaler Produktions- und Exporthub für grünen Wasserstoff etablieren.“ So beschreibt die Germany Trade & Invest , die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft und Standortmarketing, das grossangelegte indische Wasserstoffprogramm. Und weiter:



„Um diese Ziele zu erreichen, hat die indische Regierung im August 2021 die „National Hydrogen Energy Mission“ auf den Weg gebracht. Diese soll künftig den regulatorischen Rahmen für die Produktion von grünem Wasserstoff bilden. Im Mittelpunkt stehen die staatliche Förderung von Forschung und Entwicklung sowie der Aufbau einer Transport- und Speicherinfrastruktur. Zudem sind Anreize für ein Engagement des Privatsektors in der Wasserstoffwirtschaft, aber auch verbindliche Vorgaben für den Einsatz von grünem Wasserstoff unter anderem in der Chemie- und Stahlindustrie geplant. Im öffentlichen Nah- und im Straßenschwerlastverkehr könnte er ebenfalls als alternativer Treibstoff zum Einsatz kommen.“

Indien lässt sich den Aufbau einer Wasserstofffindustrie einiges kosten – SFC Energy Aktie könnte davon profitieren

„Bislang gibt es allerdings keine lokale Produktion der Ausrüstung. Um möglichst schnell die benötigten Kapazitäten aufzubauen, will die Regierung bald mit der Beschaffung von Elektrolyseuren mit einer Leistung von 4.000 Megawatt starten. Dies kündigte der Energieminister R.K. Singh an. Um bei Elektrolyseuren nicht dauerhaft auf Importe angewiesen zu sein, soll die lokale Herstellung der Anlagen in das Industrieförderprogramm Production Linked Incentives (PLI) aufgenommen werden. Je nach Branche erhalten die Unternehmen dabei einen finanziellen Bonus abhängig von ihrer Produktionssteigerung, Subventionen für den Aufbau von Fertigungskapazitäten oder andere Investitionserleichterungen.„



