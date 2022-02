SFC Energy Aktie fällt wie ein Stein. Warum? Zahlen 2021 wie erwartet, Ziele 2025 bestätigt, aber für 2022 unambitioniertes EBITDA-Ziel.

SFC Energy Aktie schien sich ein wenig vom Abwärtstrend der Wasserstoffwerte in den letzten Monaten abkoppeln zu können. Aber seit einigen Wochen scheint die vorsichtigere Marktstimmung für Wachstumswerte auch die Münchener im Griff zu haben. Und die heute gelieferten Zahlen der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) sind kein Befreiungsschlag, vielmehr Beschleuniger des Abstiegs. Im extrem schwachen Gesamtmarkt findet das Zahlenwerk der SFC Energy keine Gnade

SFC Energy Aktie unter Druck – 2021 sollte nicht der Grund sein,

… denn im abgelaufenen Geschäftsjahr lieferte SFC eerngy Rekordumsätze am oberen Ende der Prognose, verabschiedete sich mit einem verdreifachten Auftragsbestand ins neue Geschäftsjahr und schrieb operativ schwarze Zahlen, die durch teure Aktienoptionsprogramme wohl zu einem negativen Jahresergebnis führen werden.

Konkret: Konzernumsatz wuchs in 2021 um 20,9 % auf 64,3 Mio EUR mit einem vorläufigen bereinigten EBITDA von 6,2 Mio EUR (2020: 2,9 Mio EUR). Und der Ausblick für 2022 sieht ein Umsatzwachstum auf 75 bis 83 Mio EUR mit einem bereinigten EBITDA von 6,0 bis 9,1 Mio EUR und somit einem bereingten EBIT von 1,6 bis 2,9 Mio EUR. Insbesondere die EBITDA-Erwartung scheint wenig ambitioniert. Bei einer angekündigten Verdopplung der Produktionskapazitäten in Deutschland und Aufbau einer neuen Brennstoffzellenproduktion in Rumänien muss man natürlich kurzfristig Gewinnabstriche machen, aber direkt so kräftige?

Vorstandsbericht des CEO Dr. Peter Podeser – guter Überblick

In der heutigen Unternehemnsmeldung gibt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG in seinem sogenannten Vorstandsbericht einen Überblick auf 2021, 2022 und in die mittelfristigen Zielsetzungen für 2025 :

„Das Geschäftsjahr 2021 ist das beste in der Unternehmensgeschichte der SFC Energy AG. Die dynamische Entwicklung ist das Ergebnis von Innovation, Qualität und Effizienz bei der Entwicklung und Produktion von zukunftsweisender Brennstoffzellen-Technologie und Leistungselektronik im industriellen Maßstab. Auf diese Weise begegnen wir einer stetig steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Stromerzeugern sowie Powermanagementlösungen und begleiten unsere Kunden auf dem Weg in eine klimaneutrale Energielandschaft. Zum 31. Dezember 2021 konnten wir den Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahr auf über EUR 30,5 Mio. mehr als verdreifachen und seit Jahresbeginn zusätzliche Auftragseingänge in Höhe von ca. EUR 32 Mio. gewinnen.

Das hohe Marktpotenzial zeigt sich auch eindrücklich am bislang größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte von mehr als EUR 20,9 Mio. in der vergangenen Woche im Segment Clean Power Management. Im Geschäftsbereich Clean Energy verzeichneten und verzeichnen wir ebenfalls eine stark steigende Auftragsdynamik. Allein im vergangenen Jahr ist es uns gelungen, Aufträge im Umfang von rund 6.500 Brennstoffzellen zu gewinnen. Im Vergleich zum Jahr 2020 entspricht dies einer Steigerung von ca. 83 %. Noch erkennbarer wird die positive Nachfrageentwicklung im Vergleich des vierten Quartals 2021 zum vierten Quartal 2020. Hier verzeichneten wir fast eine Verdreifachung der verkauften Stückzahlen. Mit dem Jahresstart 2022 setzt sich die hohe Nachfrage fort. Unmittelbar nach Jahresbeginn konnten wir die Marke von 55.000 verkauften Brennstoffzellen überschreiten und unsere führende Marktstellung weiter ausbauen.

Dabei erstreckt sich die Nachfrage breit über alle unsere Ländermärkte und unterschiedlichen Anwenderbranchen. Als führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen werden wir die großen Marktchancen weiter entschlossen ergreifen. In unseren neuen EFOY Brennstoffzellen ist jahrelange SFC Energy Greentech-Expertise mit modernsten IIoT- und Cloud-Funktionalitäten verbunden, um die Energie-Infrastruktur anwenderseitig nicht nur klimaneutral, sondern auch effizienter aufzustellen.

Die sehr positive Entwicklung im Bereich klimaneutraler Energieerzeuger ist unserer Einschätzung nach erst der Anfang. Dennoch müssen wir limitierende Faktoren wie den weiteren COVID-19-Pandemieverlauf und durch diesen bedingte Lieferkettenherausforderungen fest im Auge behalten und adressieren. Auch den steigenden Anforderungen im Bereich Cybersecurity müssen wir in angemessener Weise durch ein Hochfahren unserer Investitionen in diesem Bereich begegnen. Diese Themen führten unter anderem im vierten Quartal 2021 zu außerordentlichen Belastungen in Höhe von rund EUR 1,2 Mio.

Das Geschäftsjahr 2021 und die anhaltend starke Auftragsdynamik in den ersten Wochen 2022 lassen uns insgesamt sehr optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr sowie unsere Mittelfristplanung blicken. Auf unserem Weg zum Umsatzziel von EUR 350 Mio. bis EUR 400 Mio. sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von mehr als 15 % bis 2025 befinden wir uns voll im Plan. Um das Ziel zu erreichen, haben wir klare Maßnahmen definiert und teils bereits umgesetzt. Eckpfeiler sind einerseits weitere Produktentwicklungen im Wasserstoff-Brennstoffzellen-Bereich mit höheren Leistungen und erweiterten IIoT-Funktionalitäten.

Anmerkung nwm: „weitere Produktentwicklungen im Wasserstoff-Brennstoffzellenbereich“ ist ein klarer Hinweis auf die Forschungs-/Entwicklungskooperation mit Nel, die man am 17.08.2021 ankündigte. Und spannend wirds für die zweite Hälfte 2022, denn dann sind hier vermarktungsfähige Kombiprodukte angekündigt. Man wird sehen.

Andererseits internationalisieren wir unser Geschäft weiter mit erfolgreichen Partnerschaften wie mit Toyota Tshusho in Asien oder mit FC TecNrgy und Bharat Electronics in Indien. Auch die jüngsten großvolumigen Projekterfolge in den USA sind klar auf unsere Internationalisierungsstrategie zurückzuführen. Flankierend verdoppeln wir unsere Produktion in Deutschland und bauen eine neue Produktionslinie für Brennstoffzellen an unserem Standort im rumänischen Cluj auf. Gleichzeitig prüfen wir weitere Opportunitäten der strategischen und operativen Zusammenarbeit mit möglichen Partnern, die auch zu Kapitalbeteiligungen oder Akquisitionen führen können.“

Und wie gesagt besonders im Blickwinkel ist und bleibt die Kooperation mit Nel, welche die Gesamtausrichtung der SFC Energy:

SFC Energy Aktie auf dem Weg zum puren oder mehrheitlichen Wasserstoffwert?

Ziel einer Kooperation von SFC Energy und Nel Asa ist es, gemeinsam das erste integrierte Elektrolyseur- und Wasserstoff-Brennstoffzellensystem zu entwickeln und zu vermarkten, das das Potenzial haben soll, einen wesentlichen Beitrag zum Race-to-Zero und zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft zu leisten: Von der grünen Vor-Ort-Wasserstoffproduktion bis zur emissionsfreien Bereitstellung von Strom durch die Wasserstoff-Brennstoffzelle.

Ob diese Vision allein hilft? Die SFC Energy Aktie sei kein reiner Nachhaltigkeitswert wenden Puristen ein. Besonders bemängelt wird das margenstarke Militärgeschäft und die hohe Zahl von Kunden aus der Ölindustrie, die dezentrale Brennstoffzellen in ihren Förder-und Transportnetzen einsetzen. Dazu der Betrieb der Brennstoffzellen gerade im Freizeitbereich mit Methanol. Noch ein Weg zum puren Wasserstoffwert. Und jetzt fragt sich, welche Bewertungskennziffern der Markt der SFC Energy Aktie auf Dauer zuzugestehen bereit ist? Die eines Nachhaltigkeitswertes? Oder eines Wasserstoffwertes? Rüstungswertes? Oder…

Wie verteilen sich denn die Umsätze?

Insbesondere das mit Clean Energy bezeichnete Segment habe im Berichtsjahr(vorläufige Zahlen!) mit einem Umsatzanstieg von 30,8 % auf 42,4 Mio EUR vom beschleunigten Marktwachstum und einer hohen Nachfrage profitiert. Dieses Segment deckt sowohl Industrieanwendungen, u. a. für zivile Sicherheitstechnik, Datenübertragung und Digitalisierung ab, die den höchsten Umsatzanteil am Segmentumsatz ausmachen, als auch Consumer-Anwendungen ab. Im Bereich Consumer fallen besonders Brennstoffzellen für Caravans und Boote ins Gewicht, meisst mit Methanol. Positiv wirke auch der gestiegene Beitrag des Brennstoffzellengeschäftes in den USA, der grösstenteils Kunden aus der fossilen Eenrgiegewinnung und Versorgung umfasst. Wenig überraschend die annähernde Umsatzverdopplung im Behördengeschäft (Verteidigung & öffentliche Sicherheit) aufgrund des pandemiebedingt schwachen 2020.

Die Umsatzerlöse im Segment Clean Power Management (Spezialspulen, Spulenbaugruppen, Transformatoren, Lasersyteme und Produktionssyteme für die Halbleiterherstellung und Industrielle High-Tech-Steuerungslösungen) zeigten im Berichtsjahr laut vorläufigen Zahlen ein Wachstum von 5,3 % auf 21,9 Mio EUR. Der Anteil des Segments am Konzernumsatz belief sich 2021 auf 34,0 % (2020: 39,0 %).



