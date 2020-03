SFC Energy-Aktie: Wow – wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "SFC Energy":

Am Freitag setzt sich das fort, was sich bereits am Donnerstag abgezeichnet hat. Der deutsche Leitindex kann weiter zulegen und verbessert sich um fast 4 Prozent. Am Donnerstag war der DAX nach anfänglichen Kursgewinnen ins Minus gerutscht, konnte dann aber vor Erreichen des Mehrjahrestiefs bei 8.256 Punkten wieder nach oben drehen und den Handel mit einem Plus von 2 Prozent beenden.

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung