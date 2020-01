SFC Energy-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Seit einigen Tagen bestimmen bei SFC Energy die Käufer wieder das Geschehen. Der Donnerstag war der achte Tag in Folge, an dem die Aktie Gewinne verzeichnen konnte. Dabei profitiert der Anteilsschein von einem günstigen Marktumfeld, denn auch andere Brennstoffzellenhersteller wie Ballard Power und Nel ASA haben in den letzten Tagen deutlich zulegen können.

