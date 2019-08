SFC Energy-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "SFC Energy":

Die Aktie des Brennstoffzellenanbieters SFC Energy hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres eine starke Performance hingelegt und ist im Wert um mehr als 80 Prozent gestiegen. Ende Juni beschloss der Vorstand eine Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von 27 Mio. Euro und sorgte damit an der Börse für eine Verkaufswelle. Die Abwärtsbewegung ist ungebrochen und hat den Kurs in dieser Woche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



