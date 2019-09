SFC Energy-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Nach ihrem Höhenflug und dem Anstieg auf ein neues Mehrjahreshoch bei 15,16 Euro ist die Aktie des Brennstoffzellenanbieters SFC Energy Anfang Juli unter Druck geraten. Zuvor hatte der Vorstand eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten beschlossen. An der Börse löste diese Nachricht eine Verkaufswelle aus. Allein am 1. Juli gab der Kurs um mehr als 16 Prozent nach, am 20. August wurde ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu SFC Energy



mehr >