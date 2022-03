SFC Energy-Aktie: Starkes Kurspotenzial fürs ESG-Portfolio!

Viele Wasserstofftitel haben seit Monatsbeginn ein beachtliches Comeback eingeleitet. Auch der bayrische Brennstoffzellen-Hersteller SFC Energy steht an der Börse seit Wochen wieder regelmäßig in den Gewinnerlisten, in den vergangenen 30 Tagen legte die volatile Aktie um mehr als ein Viertel auf 27,80 € zu.

Das Unternehmen ist 2000 in Brunnthal bei München gegründet worden. Der Anbieter von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen zielt nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung