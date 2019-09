SFC Energy Aktie: So sieht es hier aus!

Liebe Leser,

Der Stand! Bei SFC Energy ging es in der letzten Zeit deutlich zurück. Kann sich hieran etwas ändern?Die Entwicklung! In den letzten zwei Monaten wurde bei SFC die 200-Tage-Linie angelaufen und unterboten und auch die anderen Trendindikatoren zeigen einen Abwärtstrend an. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!