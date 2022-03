SFC Energy-Aktie: Die Rallye kann weiter fortgesetzt werden

Am 24. Februar fiel die SFC-Energy-Aktie auf ein Tief bei 18,28 Euro zurück und startete von hier aus eine neue Aufwärtsbewegung. Sie verlief sehr erfolgreich, denn den Bullen gelang es, mit dem 50-Tagedurchschnitt und dem 50-Wochendurchschnitt zwei wichtige Widerstände zu überwinden. In der Spitze wurden am 14. März 29,35 Euro erreicht. Seitdem entwickelt sich eine Konsolidierung.

SFC-Energy-Aktie: Diese Marken sollten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung