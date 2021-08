SFC Energy-Aktie: Ist das die große Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "SFC Energy":

Mitten in einer schon beinahe depressiven Phase bei den Wasserstoff-Akten gelingt es SFC Energy, wieder für neue Hoffnung an den Märkten zu sorgen. Das Unternehmen kündigte kürzlich eine neue Partnerschaft mit dem norwegischen Unternehmen Nel an. In Kooperation sollen Wasserstoff- sowie Elektrolyseur-Brennstoffzellensysteme für den industriellen Bedarf entwickelt werden.

Langfristig soll diese Technologie das Potenzial haben, klassische Dieselgeneratoren zu ersetzen und damit einen



