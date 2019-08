SFC Energy Aktie: Härterer Widerstand um 31 Euro!

Weitere Suchergebnisse zu "SFC Energy":

SFC Energy Aktie | ISIN:DE0007568578 | WKN:756857

Der Aktienkurs des Herstellers von Brennstoffzellen hat in den letzten leiden müssen. Denn der Kurs verlor seit Ende Mai in der Spitze über 35 % an Wert. Im Augenblick sitzt der Kurs direkt auf dem 161,8 % Fibonacci-Preisziel bei 9,69 Euro auf. Zudem befindet sich fast exakt bei dieser Marke ein Unterstützungsbereich. Dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



