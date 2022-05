SFC Energy-Aktie: Aller guten Dinge sind drei!

Finanztrends Video zu SFC Energy



Schwache Vorgaben von der Wall Street haben in den vergangenen Tagen Schockwellen durch die Märkte gejagt. Dieser Dynamik konnte sich auch die Aktie des Brennstoffzellenhersteller SFC Energy nicht entziehen. Am Montag brachen die Kurs um mehr als 10 Prozent ein und fielen bis auf 22,75 Euro zurück. Auf Intraday-Basis wurde diese Marke am Donnerstag zwar noch einmal unterschritten, auf Schlusskursbasis… Hier weiterlesen