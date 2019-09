SET Award 2020: Aufruf zur Teilnahme für Vorreiter der Energiewende

Stockholm/Berlin/London (ots) -Sperrfrist: 30.09.2019 16:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.- SET-Initiative lädt innovative Start-ups aus aller Welt ein,ihre Geschäftsideen zu präsentierenDie internationale Initiative "Start Up Energy Transition" (SET)hat innovative Gründerunternehmen aus aller Welt aufgerufen, am SETAward 2020 teilzunehmen. Die vierte Runde des Wettbewerbs fürGeschäftsideen im Bereich Energiewende und Klimaschutz begann miteinem Kickoff-Event in Stockholm, Schweden. Bewerbungen können biszum 15. Januar 2020 unter www.startup-energy-transition.comeingereicht werden. In den vergangenen drei Jahren haben insgesamtüber 1300 Start-ups aus 88 Ländern teilgenommen.Der Wettbewerb ist eine Initiative der Deutschen Energie-Agentur(dena) in Kooperation mit dem World Energy Council (Weltenergierat).Die Veranstaltung in Stockholm wurde zusammen mit derDeutsch-Schwedischen Handelskammer und der SchwedischenEnergieagentur (Energimyndigheten) ausgetragen. In der vierten Rundewird der Wettbewerb vom Partnerland Schweden und demBundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt.Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung: "Wirsuchen die besten Geschäftsideen für Klimaschutz und Energiewendeweltweit. Alle Teilnehmer können von unserem großen undinspirierenden SET-Netzwerk profitieren. Ich bin gespannt auf dieneuen Bewerber. Jedes Start-up, das zum nachhaltigen Umgang mitEnergie beiträgt, ist in unserer Initiative herzlich willkommen."Der SET Award 2020 wird in fünf Kategorien vergeben: 1.Erneuerbare Energien und Materialien, 2. Digitale Energiesysteme, 3.Energieeffizienz-Lösungen, 4. Smarte Mobilität, 5. Sonderpreis:Energiezugang und UN-Nachhaltigkeitsziel 7. Die drei besten Start-upsjeder Kategorie werden eingeladen, ihre Ideen am 24. März 2020 inBerlin beim Jahrestreffen der SET Global Innovation Platform, dem SETTech Festival, zu präsentieren.Christoph Frei, Generalsekretär des World Energy Council:"SET-Start-ups sind eine großartige Inspirationsquelle auf unseremWeg in die Zukunft der Energie. Der Energiesektor hat großenVeränderungswillen und Innovationsdruck, und die besten Innovatorenbrauchen Partnerschaften, um ihre Ziele zu verwirklichen. Der WorldEnergy Council hat mit seinem jüngsten Kongress gezeigt, dass er ineiner einzigartigen Position ist, um solche Partnerschaften mitseinem Netzwerk, seinen Veranstaltungen und seinen Marktkenntnissenzu ermöglichen."Robert Andrén, Generaldirektor der Schwedischen Energieagentur:"Unsere gemeinsame Mission ist es, die Energiewende zu beschleunigen,indem wir grüne Energielösungen mit großer Wirkung unterstützen,durch konkrete Maßnahmen wie Start Up Energy Transition und dieSchwedisch-Deutsche Cleantech-Plattform. Deutschland ist für uns einwichtiger Partner und ich freue mich darauf, unsere Zusammenarbeitweiter auszubauen."Weitere Informationen zum SET Award 2020 und zumBewerbungsverfahren, zu den Gewinnern der vergangenen Jahre sowie zurSET Global Innovation Platform mit all ihren Unterstützern ausPolitik, Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationenunter www.startup-energy-transition.com.Start-ups auf dem dena Energiewende-Kongress 2019Start-ups und neue Geschäftsmodelle sind auch Thema auf dem denaEnergiewende-Kongress am 25. und 26. November in Berlin. Diebranchenübergreifende Konferenz bietet die Gelegenheit, überStrategien und Lösungsansätze für eine integrierte Energiewende zudiskutieren. Weitere Informationen unter www.dena-kongress.de.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Dr. Philipp Prein,Chausseestraße 128 a, 10115 Berlin | Tel: +49 (0)30 66 777-641, Fax:+49 (0)30 66 777-699, E-Mail: presse@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell