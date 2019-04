SET Award 2019 zeichnet fünf Start-ups in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende aus (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Berlin (ots) -- Gewinner kommen aus Australien, Deutschland, Schweden und Uganda- Innovationen von Wasserstoffelektrolyse bis Bambusbrikett- Über 450 Bewerbungen aus 80 Ländern eingegangenDie Gewinner des internationalen SET Award 2019 für dieinnovativsten und wirkungsvollsten Geschäftsmodelle in den BereichenEnergiewende und Klimaschutz stehen fest: Enapter, (Deutschland) inder Kategorie Emissionsarme Energieproduktion; Planet Ark Power(Australien) in der Kategorie Intelligente Netze, Plattformen undCybersicherheit; Blixt (Schweden) in der Kategorie Energieeffizienz,smarte Geräte und Speicherung; Bodawerk (Uganda) in der KategorieInnovative Mobilität und Divine Bamboo (Uganda) in der KategorieSonderpreis: Energiezugang und UN-Nachhaltigkeitsziel 7.Die ausgezeichneten Gründerunternehmen setzten sich in derEndrunde beim SET Tech Festival am 9. April in Berlin durch, einerVeranstaltung für Start-ups, etablierte Energiewirtschaft undInvestoren. Beworben hatten sich über 450 Unternehmen aus 80 Ländern,15 davon kamen ins Finale und präsentierten ihre Ideen. Start UpEnergy Transition (SET) ist eine Initiative der DeutschenEnergie-Agentur (dena) in Kooperation mit dem World Energy Council.Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung: "DieGewinner und viele Bewerber des SET Award 2019 zeigen, wie wirEnergiewende und Klimaschutz mit frischen Ideen voranbringen können.Das ist der Spirit, den wir für die Zukunft brauchen. Unser globalesNetzwerk wächst. Alle Gründerinnen und Gründer, die die Welt besser,smarter und grüner machen wollen, sind herzlich eingeladen, sichanzuschließen."Christoph Frei, Generalsekretär des World Energy Council: "Der SETAward 2019 veranschaulicht die Tiefe der Erfahrung, des Engagementsund der Vision, die die Innovatoren antreibt, die die Zukunft derEnergie verändern werden. Alle Finalisten sollten stolz auf ihreLeistung sein. Die Gewinner haben eine glänzende Zukunft vor sich."Die Gewinner des SET Award 2019Enapter, Deutschland (Kategorie 1: EmissionsarmeEnergieproduktion): Enapter entwickelt und produziert hocheffizienteWasserstoffgeneratoren. Zentrales Element ist eine Elektrolyseanlagemit Anionenaustauschmembran (AEM), die eine sichere und effizienteProduktion von Wasserstoff ermöglicht. Der Wasserstoff kannvielseitig und flexibel genutzt werden, als Energiespeicher, alsKraftstoff in Fahrzeugen, als Rohstoff in der Industrie oder auch alsBrennstoff zum Heizen, vor allem in Bereichen und Regionen, in denendie direkte Elektrifizierung nicht gut möglich ist. Ziel ist es,Wasserstoff günstiger als Erdgas zu machen. www.enapter.comPlanet Ark Power, Australien (Kategorie 2: Intelligente Netze,Plattformen und Cybersicherheit): Planet Ark Power hat eineTechnologie entwickelt, mit der mehr Solarstrom ins Verteilnetzintegriert werden kann. Bei einem hohen Anteil an dezentralenPhotovoltaikanlagen kann es zu Spannungsschwankungen kommen, die dieNetzstabilität gefährden. Das System von Planet Ark Power, eineKombination aus Stromrichter und künstlicher Intelligenz, regelt dieSpannung direkt an der Quelle. Dies ist ein wichtiger Baustein, umden Verteilnetzausbau zu optimieren, und ebnet den Weg für denweiteren Ausbau der dezentralen Solarstromerzeugung.www.planetarkpower.comBlixt, Schweden (Kategorie 3: Energieeffizienz, smarte Geräte undSpeicherung): Blixt entwickelt Sicherungen, die zahlreiche SmartMetering- und Smart Grid-Lösungen ermöglichen. HerkömmlicheLeitungsschutzschalter bewahren elektrische Stromkreise mechanischvor Überlast. Die Sicherung von Blixt kann auch digitalkommunizieren, Daten erfassen sowie Stromflüsse messen und regeln.Sie funktioniert wie Sicherung, Fernbedienung und intelligenterStromzähler in einem. Für die Energiewende hat das großes Potenzial.Die in vielen Bereichen zunehmende Elektrifizierung wird damiteffizienter, sicherer und digital steuerbar. https://blixt.tech/Bodawerk, Uganda (Kategorie 4: Innovative Mobilität): Bodawerkentwickelt Lösungen für nachhaltige Elektromobilität in Ostafrika,ausgehend vom dort am meisten verbreiteten Verkehrs- undTransportmittel: dem Motorrad, genannt Boda Boda. Hintergrund sindvor allem die hohen Kraftstoffkosten und die zunehmendeLuftverschmutzung in Städten wie Kampala. Bodawerk stellt E-Bodas herund rüstet gebrauchte Motorräder auf Elektroantrieb um. Hinzu kommender Verleih von Batterien und weitere Dienstleistungen rund um dasMotorrad. Damit erleichtert Bodawerk den Einstieg in dieElektromobilität in Ostafrika. www.bodawerk.comDivine Bamboo, Uganda (Kategorie 5: Sonderpreis: Energiezugang undUN-Nachhaltigkeitsziel 7): Divine Bamboo betreibt und fördert alsSozialunternehmen den nachhaltigen Anbau von schnell wachsendemBambus, der für den Verkauf und die Produktion von sauberer Holzkohleund Briketts bestimmt ist. Dafür werden vor allem Frauen ausgebildet.Bislang wird in Uganda fast ausschließlich Holz und Holzkohle zumKochen verwendet. Bambusbriketts kosten weniger, brennen länger undverursachen weniger Rauch. Ziel ist es, nachhaltige Bioenergiezugänglich zu machen und das Abholzen von Wäldern zu stoppen. DasModell ließe sich auch auf andere Regionen übertragen.www.divinebamboo.comWeitere Informationen zum SET Award 2019 mit seinen Gewinnern undFinalisten unter www.startup-energy-transition.com.Über Start Up Energy TransitionSET ist eine globale Initiative, die führende Start-ups aus denBereichen Energiewende und Klimaschutz identifiziert und mitUnternehmen, Investoren und anderen Start-ups vernetzt. Sie umfasstden SET Award, das SET Tech Festival und das SET-Netzwerk. Über 100Partner aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft undNichtregierungsorganisationen beteiligen sich weltweit daran. In deraktuellen Runde wird der Wettbewerb von den Partnerländern Kanada undSchweden, dem Bundeswirtschaftsministerium sowie von vielen weiterenPartnern und Sponsoren unterstützt.Weitere Informationen zur SET-Initiative unterwww.startup-energy-transition.com.Die 100 besten Start-ups aus dem SET Award 2019 (#SET100) habendie Möglichkeit, sich auf dem 24. World Energy Congress im Septemberin Abu Dhabi, der wichtigsten und alle drei Jahre stattfindendenVeranstaltung des World Energy Council, zu präsentieren.Weitere Informationen zum 24. World Energy Congress unter:www.wec24.org.Über Berlin Energy Transition DialogueDer SET Award 2019 wurde am 9. April beim Abendempfang des "BerlinEnergy Transition Dialogue" verliehen. Der Berlin Energy TransitionDialogue findet auf Einladung der Bundesregierung statt und wirdgemeinsam mit dem Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), demBundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar), der dena sowie eclareonveranstaltet.Weitere Informationen zum Berlin Energy Transition Dialogue undzur Berlin Energy Week unter https://2019.energydialogue.berlin/ (aufEnglisch).