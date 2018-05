SES-imagotag und E Ink kündigen strategische Zusammenarbeit zur Stärkung ihrer Position im Retail IoT Markt an / E Ink will sich mit EUR 26 Millionen an SES-imagotag beteiligen (FOTO)

Nanterre (ots) -SES-imagotag (Euronext: SESL, FR0010282822), weltweit die Nr. 1für digitale Preisschilder und E Ink® Holdings, "E Ink" (8069.TW),Innovationsführer im Bereich Electronic Ink Technology, kündigtenheute ihre strategische Zusammenarbeit an. Ziel ist es das gemeinsameWachstum im Markt für Retail IoT Lösungen zu beschleunigen. Als Teilder strategischen Zusammenarbeit will sich E Ink mit EUR 26 Millionenan SES-imagotag im Wege einer bedingten Kapitalerhöhung derSES-imagotag beteiligen. Die außerordentliche Hauptversammlung derSES-imagotag wird am 22. Juni 2018 über die Zustimmung zu derbedingten Kapitalerhöhung abstimmen.Im Bereich intelligenter Preisschilder arbeiten E Ink undSES-imagotag seit Jahren zusammen, um ihren Kunden die bestmöglichenLösungen anbieten zu können. Dies zeigt sich insbesondere bei dendreifarbigen E-Paper Produkten der E Ink Spectra[TM] Serie. Dietechnologische und vertriebliche Partnerschaft von E Ink undSES-imagotag verfolgt das Ziel die Produktentwicklung im Bereichelectronic Paper und smarter Einzelhandelsanwendungen, welches dieKernkompetenz beider Unternehmen darstellt, noch weiter zubeschleunigen. E Ink wird von den Einsatzmöglichkeiten ihres ePaperfür IoT (Internet of Things) Anwendungen profitieren zugleichermöglicht es SES-imagotag noch schneller die besten undkosteneffektivsten Lösungen für den intelligenten Einzelhandelweltweit anbieten zu können."E Ink will durch den Aufbau engerer Partnerschaften mit Playernim Ecosystem des intelligenten Einzelhandels sein Geschäft stärken.Wir sehen die Entwicklung von ePaper Display-Anwendungen imEinzelhandel optimistisch und freuen uns sehr die Zusammenarbeit mitSES-imagotag durch diese Investition zu vertiefen", sagte JohnsonLee, der Präsident von E Ink Holdings. "E Ink und SES-imagotag werdenauf der Grundlage des weltweit führenden Know-How von SES-imagotag imBereich intelligenter Einzelhandelslösungen den Einsatz von ePaperDisplay-Anwendungen für den intelligenten Einzelhandel gemeinsamerweitern.""Diese Partnerschaft hebt die Beziehung zwischen E Ink undSES-imagotag auf die nächste Stufe", bemerkte Thierry Gadou, GroupChairman und CEO von SES-imagotag. "Wir schaffen gemeinsam einefaszinierende Technology und wir wissen, dass sich das Retail IoTMarktwachstum dynamisch beschleunigt. Diese Allianz ist langfristigangelegt. Unsere Synergien sind endlos." Diese strategische Beziehungwird finanziell unterstützt durch die Unterzeichnung einerSubskriptionsvereinbarung - in Verbindung mit der Zeichnung durchYuen-Yu Investment Co. Ltd, einer 100%igen Tochtergesellschaft von EInk - zwischen E Ink und SES-imagotag für eine bedingteKapitalerhöhung der SES-imagotag über einen Gesamtbetrag von ca. EUR26 Millionen. Der Preis pro Aktie beträgt EUR 30.-, entsprechend866,666 neue Aktien der Gesellschaft bzw. ca. 6% ihres Grundkapitalsund der Stimmrechte. Der Vollzug der Kapitalerhöhung istvorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung derSES-imagotag. Die Kapitalerhöhung soll kurz nach der Zustimmung durchdie Hauptversammlung vollzogen werden. Im Rahmen der strategischenPartnerschaft, sowie der Kapitalbeteiligung, wird E Ink einenBeobachter (Censeur) in den Vorstand der SES-imagotag entsenden undsich zu einer Veräußerungssperre und Stillhalten für ihre Investitionin die SES-imagotag verpflichten. Hiervon ausgenommen sind üblicheAusnahmen.Diese Transaktion unterstreicht die Stellung von E Ink alsstrategischer Partner von SES-imagotag für den Bezug vonelektronischer Ink Technologie für den Einsatz im intelligentenEinzelhandel, sowie andererseits, dass SES-imagotag einer derbedeutenden Lieferanten von intelligenten Etiketten (Tags) für denintelligenten Einzelhandel ist.In die Zukunft gerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält Angaben, die nicht auf belegtenTatsachen beruhen, sondern in die Zukunft gerichtete Aussagen sind.Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigenÜberzeugungen, Erwartungen und Annahmen, insbesondere Annahmen übergegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, indem die Gruppe sich bewegt. Diese Annahmen beinhalten bekannte undunbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazuführen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oderLeistungen oder Ergebnisse in der Industrie oder sonstige Ereignissewesentlich von denen abweichen, die ausdrücklich oder implizit durchdiese in die Zukunft gerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachtwerden.Über SES-imagotagSeit 25 Jahren ist SES-imagotag der starke Partner desEinzelhandels bei der Einführung von digitaler Technologie im Shop.SES-imagotag ist Weltmarktführer im Bereich digitaler Preisschilder(electronic shelf labels / ESL) und bei der elektronischenPreisanpassung. Das Unternehmen entwickelt eine ganzheitliche"Internet-of-Things" (IoT) Plattform, die dem Handel ein Gesamtpaketvon grundlegenden Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Die Lösungenaus dem Hause SES-imagotag ermöglichen den Einzelhändlern unteranderem: die gegenseitige Verknüpfung und Digitalisierung derstationären Geschäfte miteinander; die Automatisierung von Prozessenmit geringem Mehrwert; die Steigerung der wirtschaftlichen Effizienz;mehr Servicequalität und Information für die Kunden; fehlerfreieKundeninformationen durch ständigen Abgleich der Warenverfügbarkeit;die Vermeidung von Ausverkauf und Abfall; ein serviceorientiertesOmni-Channel Angebot, das Kundenbindung schafft und auch dieErwartungen der anspruchsvollen Konsumenten voll erfüllt.Pressekontakt:NewCap - Investor Relations & Financial CommunicationsMarc Willaume / Tristan Roquet Montégon: Tel: +33 (0)1 44 71 00 13 /ses@newcap.euOriginal-Content von: SES-imagotag Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell