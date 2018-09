Schanghai (ots/PRNewswire) - SEPHORA, der weltweit größteVertreiber von Luxus-Beauty-Produkten, hat am 31. August im SchanghaiFilm Plaza eine Pressekonferenz über den Release eines neuenKonzeptes zu Beauty Power gegeben. SEPHORA kündigte das neue Konzept"My Beauty Power Turn It On" an und rief alle Kunden dazu auf, tiefin sich zu gehen und die Kraft ihrer individuellen und einzigartigenSchönheit zu erkennen und eine neue Bedeutung von Schönheit, dieihnen innewohnt neu zu entdecken, zu führen und zu schaffen. Um dasKonzept "My Beauty Power Turn It On" an noch mehr junge Menschen zukommunizieren wird der berühmte chinesische Sänger und SchauspielerZ. TAO SEPHORA diesmal als Markenbotschafter unterstützen. In derZwischenzeit wurde auch das SEPHORA-Mini-Programm gestartet, um eineneue Omni-Channel-Erfahrung im gesellschaftlichen Vertrieb zu bieten.Am Ende der Pressekonferenz hat SEPHORA angekündigt, dass dasUnternehmen im September seinen ersten asiatischen New Concept Storein Schanghai eröffnen wird.Das neue Konzept "My Beauty Power Turn It On" inspiriertavantgardistische Beauty-TrendsSEPHORA kündigte das neue Konzept "My Beauty Power Turn It On",inspiriert durch den eigenen disruptiven Geist auf derPressekonferenz. Zur Förderung der Markteinführung des neuen Konzeptshat SEPHORA Z.TAO offiziell als Markenbotschafter angekündigt.Innovation und Upgrade: neuer gesellschaftlicher Vertrieb durchOmni-ChannelSEPHORA hat ein umfangreiches Omni-Channel-Vertriebssystemaufgebaut. Neben der offiziellen SEPHORA-App, der offiziellenWebsite, dem Tmall-Flagship-Store und dem JD-Flagship-Store hatSEPHORA am 31. August auch das Mini-Programm gestartet. SEPHORAversucht damit, die chinesische Sozialkultur anzunehmen und der erstevertikale Vertreiber von Beauty-Produkten zu werden, der einumfassendes soziales Einkaufserlebnis bietet.Zusätzlich zu 228 Stores in 74 chinesischen Städten kündigteSEPHORA seinen ersten asiatischen Concept Stores angekündigt, der imSeptember in Schanghai eröffnet werden wird.SEPHORAs Projekt "My Beauty Power Turn It On" wird eine neue Reihevon Beauty-Trends anführen, unvorhergesehene Innovationen undUmwandlungen in der Beauty-Vertriebsbranche bringen und neuePerspektiven schaffen. Außerdem werden das nahtloseOmni-Channel-Closed-Loop-Vertriebssystem und der vollständigaktualisierte asiatische New Concept Store jedem Kunden dieMöglichkeit geben, ihre eigene Beauty-Power auf vertrauensvolle Weisezu schaffen. Wir glauben daran, dass das unnachgiebige Streben nachSchönheit, die ständige Forschung und Führung im BereichBeauty-Trends zusammen mit der kontinuierlichen Innovation deserfahrungsgebundenen Vertriebs für SEPHORA die besten Methoden sind,ihre Verpflichtung gegenüber den chinesischen Verbrauchern zuerfüllen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/738414/SEPHORA_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/738416/SEPHORA_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/738415/SEPHORA_3.jpgPressekontakt:Xinru Zhou+86-136-7198-4427545744988@qq.comOriginal-Content von: SEPHORA, übermittelt durch news aktuell