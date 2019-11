SEO-Strategie: InternetServiceAgentur bietet Strategische Suchmaschinenoptimierung

Hamburg (ots) - Mit dem neuen Angebot der SEO-Strategie bietet dieInternetServiceAgentur mit Heiko Wohlgemuth aus Hamburg jetzt langfristige undstrategische Suchmaschinenoptimierung an.In vielen Jahren der Beratung von Kunden in SEO-Fragen ist ein Phänomen immerwieder auffällig: Es fehlt auf Kundenseite die Expertise, um ein nachhaltigesund sinnvolles Konzept zur langfristigen Suchmaschinenoptimierung zu erstellen.Deshalb wurde explizit dieser Service jetzt ins Leistungsspektrum derOnline-Marketing Agentur aufgenommen.Suchmaschinenoptimierung ist im digitalen Zeitalter für nahezu jeden Unternehmerrelevant. Wer sie bis jetzt vernachlässigt hat, muss einiges aufholen und sichgegen den Wettbewerb durchzusetzen. Da sich signifikante Resultate vonSEO-Maßnahmen frühestens nach 2-3 Monaten einstellen und an mehreren Baustellengearbeitet werden muss, lohnt sich ein strategischer Marketingkalender. EineBestandsaufnahme der aktuellen Lage, eine Analyse von Möglichkeiten,anschließend die Umsetzung von erfolgversprechenden Handlungen und währenddessendas konstante Tracking relevanter Kennzahlen stehen an. Ein gemeinsam mit demKunden ausgearbeiteter Plan hilft, den Überblick zu behalten.Heiko Wohlgemuth erstellt für Kunden einen Marketingkalender, dem eine Reihe vonW-Fragen zugrunde liegen: Welche Maßnahme muss wann an welcher Stelle wiedurchgeführt werden, um welches messbare Ziel zu erreichen? Das Prinzip ist lautHeiko Wohlgemuth immer dasselbe, aber jeder Kunde einzigartig: "Nicht jedesUnternehmen verfolgt dasselbe Ziel. Zielgruppen, Marketingkanäle und geleisteteVorarbeit machen einen enormen Unterschied. Einen Pauschalplan, der für Jedenfunktioniert, gibt es nicht. Stattdessen muss immer ein individuelles Konzepterarbeitet werden." Teil dieses Konzepts können Verbesserung in der Performanceeiner Webseite, aber auch die Beauftragung von Berichterstattungen und einRedaktionsplan für den Unternehmensblog sein.Dass der Ansatz funktioniert, zeigt unter anderem die eigene Unternehmensseite:Regelmäßige Erwähnungen in der Presse, die konstante Optimierung der textlichenInhalte auf der eigenen Webseite und die Einhaltung neuester technischerStandards sind nur einige der Bausteine, die genutzt werden um für entsprechendeLeistungen auf der ersten Seite der Google Ergebnisse zu landen.Heiko Wohlgemuth weiter: "Der Plan lautet für die Agentur-Webseite genauso wiefür die von Kunden: Für alle relevanten Keywords besser gefunden werden in denorganischen Ergebnissen bei Google & co.".Mehr Informationen erhalten Sie im Gespräch mit Heiko Wohlgemuth oder auf denfolgenden Informationsseiten:SEO Strategie:https://www.internetserviceagentur.com/seo-strategie.htmlSEO Beratung:https://www.internetserviceagentur.com/seo-beratung-hamburg.htmlIhre Online-Marketing-Agentur für Hamburg:https://www.internetserviceagentur.com/Ansprechpartner / Pressekontakt:Heiko WohlgemuthBergedorfer Schloßstrasse 921029 HamburgTelefon: +49 40 735 08 249info@internetserviceagentur.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/117915/4453208OTS: InternetServiceAgentur.comOriginal-Content von: InternetServiceAgentur.com, übermittelt durch news aktuell