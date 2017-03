SEO: Innovative Branche in ständiger Weiterentwicklung

Berlin (ots) - Ein Gespenst geht um in der SEO-Community: Fred.Seit Mitte Februar berichten Suchmaschinenspezialisten aus allenWinkeln der Zunft von Turbulenzen auf den vordersten Plätzen desGoogle-Rankings. Unvermutet wurden starke Seiten abgestraft währendandere ihre Plätze einnahmen. Erste Analysen sind widersprüchlich:während einige SEOs ein Downgrade von Content mit viel Werbungvermuten, sehen andere Websites mit Affiliate Marketing im Visier vonGoogle. Fred haben die SEOs das Update der Google Algorithmengetauft, über das derzeit fleißig spekuliert wird.Google bestätigt Änderungen des Algorithmus - mehr nichtSicher ist bisher nur, dass Google tatsächlich seine Suchkriterienüberarbeitet hat. Statt konkreter Empfehlungen verweisen dieSEO-Experten aus dem kalifornischen Mountain View wie immer lediglichauf ihre Richtlinien für Webmaster. Natürlich macht sich auchseosupport Gedanken über Fred, immerhin geht es dabei um nichtweniger, als um die nachhaltige Ausrichtung unzähliger Websites.seosupport hat seine Hausaufgaben gemacht:Dennoch kommt in Berlin keine Unruhe auf. Denn seosupport setztnicht grundlos seit mehreren Jahren erfolgreich auf drei zentraleSäulen bei der Suchmaschinenoptimierung: hochwertiger Content,Linkaufbau und Online PR.Technisch Up-to-Date und hochwertiger ContentWenn Google zu Fred kryptisch erklärt, die Seitenqualität steigernzu wollen, dann übersetzt das der SEO mit kurzen Ladezeiten,Mobilfreundlichkeit, HTTPS-Verschlüsselung, relevanten Informationenim oberen Seitenbereich, Verzicht auf Lückenfüller und zu vielWerbung sowie fehlerfreiem und aussagekräftigem Content. All dies undmanches mehr zählt seit langem zum Standard der Websitegestaltung vonseosupport.Backlinks stärken das Digital BrandingHinzu kommt das Digital Branding, durch das eine Website zur Markeaufgebaut wird. Starke Online Veröffentlichungen verbinden dieWebsite mit den wichtigsten und umkämpftesten Bereichen derjeweiligen Branche. Die Verknüpfung mit starken Seiten, relevantenForen, Medien und Handelsplätzen stärkt nicht nur die Bekanntheit derMarke, erhöht Traffic und Umsatz, sie verbessert auch das Ranking derWebsite bei Google.Online PR unterstützt die ReputationEine kalkulierte Online PR ist die dritte Säule der SEO-Strategievon seosupport. Denn Presseerklärungen, Fachartikel, Blog- undSocial-Media-Beiträge sind wichtige Teile des Reputationsmanagements,die eine Website zur Marke machen. Keine kurzfristige Verschiebungauf dem Google-Treppchen, sondern ein langfristig aufgebautes solidesImage ist wichtig, um nachhaltig am Markt und auch im Google-Rankingzu bestehen.seosupport lebt durch ständige VeränderungenDie Inhaber und Geschäftsführer der seit über 10 Jahrenerfolgreichen Berliner Online Marketing Agentur seosupport, SebastianPetrov und Vincent Sünderhauf, stehen nicht nur für höchste Qualitätund innovative SEO-Lösungen. Sie leben dies auch in ihren täglichenProjekten. Ein überarbeiteter Google-Algorithmus ist lediglich einneuer Ansporn, aber kein Problem für seosupport.Pressekontakt:seosupport GmbHGeschäftsführer: Sebastian Petrov, Vincent SünderhaufDuisburger Straße 2010707 BerlinTelefon: +49 (30) 8892786-0Telefax: +49 (30) 8892786-11E-Mail: info@seosupport.deWeb: www.seosupport.deBeirat: Dr. Dr. oec. Otto BittmannOriginal-Content von: seosupport GmbH, übermittelt durch news aktuell