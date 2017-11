Hamburg (ots) - Das qbe medienhaus mit Sitz im Hamburger StadtteilRotherbaum entwickelt für neue und auch für bestehende Websitesindividuelle SEO-Kampagnen. Mit Hilfe professioneller Tools undAnalysen werden dabei gezielte Maßnahmen vorgenommen, die diePositionierung in Suchmaschinen wie Google und Co. positivbeeinflussen, beziehungsweise messbar verbessern.Durch die enge Zusammenarbeit der einzelnen Ressorts im Team istdas qbe medienhaus zudem in der Lage, bei Bedarf auch ein komplettesPaket vom Design über die Programmierung und die Befüllung mitContent zu schnüren. Bedarfsgerechte Pressearbeit und das Erreichendes bestmöglichen Rankings der Website in den Suchmaschinen rundendieses Angebot sinnvoll ab.Bei der Buchung des "seo-openers" für eine entsprechendeSuchmaschinenoptimierung liefern die Profis von qbe eine umfangreicheAnalyse des kompletten Internetauftritts und des Mitbewerberfeldes.Hierbei wird unter anderem geprüft, wie gut die bisherigeKeyword-Trefferquote der Inhalte ist, es werden Reichweiten und Wertder Keywords berechnet und zudem die für die Zielgruppe undMitbewerber wirklich relevanten Schlüsselbegriffe identifiziert.Mit den Ergebnissen der Analyse lassen sich Markt und Marktpreisepräzise errechnen. Auf Basis dieser erhobenen Daten kann somit genaufestgelegt werden, welches konkrete Budget benötigt wird, um dieMarktposition des Unternehmens auszubauen oder in RichtungRanking-Spitze zu verbessern. Sie fließen in einen individuellenSEO-Marketingplan ein, mit dem der Kunde dann entweder selberoptimieren oder auch das qbe medienhaus mit der professionellenUmsetzung beauftragen kann - als Folgeauftrag im Rahmen des "seobusiness"-Produkts. Ziel dieser Strategie ist es, nach derOptimierung mehr Besucher, mehr Kunden und damit die Möglichkeit fürmehr Umsatz zu generieren."Die Positionierung in den Suchmaschinenergebnissen ist heutzutagedas entscheidende Kriterium für die Neukundengewinnung und denerfolgreichen digitalen Vertrieb. Hierbei spielen insbesondere SEOaber auch SEA eine wesentliche Rolle. Nur wer durch effektiveSuchmaschinenoptimierung im Ranking bei Google und Co. ganz vornedabei ist, kann auch gefunden werden. Erst durch entsprechendeSEO-Maßnahmen ist man dem Geschäftsabschluss um die entscheidendeNasenlänge voraus", so John Vincent Meyer - Account Manager SEO / SEAim qbe medienhaus und zugleich zertifizierter Google AdWords-Partner.Das qbe medienhaus ist ein Full-Service-Dienstleister rund umMarketing und Kommunikation. Von Print über Web bis Multimediabündelt das Team von qbe die Fähigkeiten von top Spezialisten ausallen Ressorts und erarbeitet zielorientierte Lösungen.Ansprechpartner:Heiko Wohlgemuth (Geschäftsführer)qbe medienhaus GmbHMittelweg 16220148 HamburgDeutschlandTel. +49 (0) 609 46 45 20Fax +49 (0) 609 46 45 29E-Mail: hw@qbe-mh.deWeb: http://www.qbe-medienhaus.de/produkte/seo-opener/Pressekontakt:Ansprechpartner:Heiko Wohlgemuth (Geschäftsführer)qbe medienhaus GmbHMittelweg 16220148 HamburgDeutschlandTel. +49 (0) 609 46 45 20Fax +49 (0) 609 46 45 29E-Mail: hw@qbe-mh.deOriginal-Content von: qbe medienhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell