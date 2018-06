SENEC präsentiert Stromspeicher mit zehn Jahren Garantie auf volle Kapazität / Weltneuheit im Speichermarkt

Leipzig (ots) - Den eigenen Strom rund um die Uhr und das ganzeJahr über selbst verbrauchen. Für diese Freiheit in derEnergieversorgung stehen die speicherbasierten Energielösungen vonSENEC. Auf der ees Europe 2018 präsentiert das erstmals als 100%-igeTochter der EnBW Energie Baden-Württemberg AG auftretende LeipzigerUnternehmen seine neuen SENEC.Home-Stromspeicher mitKapazitäts-Management-System. Als erster und einziger Anbieter amMarkt gibt SENEC auf die Speichersysteme eine100%-Kapazitäts-Garantie in den ersten zehn Jahren. Damit setzt dasUnternehmen neue Maßstäbe in Sachen Langlebigkeit und bietet einenenormen Vorteil gegenüber herkömmlichen Stromspeichern. Gleichzeitigsenkt das Unternehmen die Preise für die neuen Speicher deutlich.Im Mittelpunkt des Messeauftritts am Stand B1.410 in der Halle B1steht die neue Version der Heimspeicher-Reihe SENEC.Home, die dasUnternehmen ab Mitte des Jahres an seine Kunden ausliefern wird. Mitdieser Neuentwicklung setzt SENEC komplett auf Qualität "Made inGermany" und den Ausbau der Wertschöpfungstiefe. Die Batteriemodulefür die Speicher hat SENEC gemeinsam mit der BMZ Group entwickelt,dem im fränkischen Karlstein ansässigen Spezialisten für intelligenteBatterie-Lösungen. Die BMZ Group produziert die Module speziell fürSENEC. "Wir setzen bei unseren Partnern und Zulieferern konsequentauf Qualität", sagt Mathias Hammer, Geschäftsführer und Gründer vonSENEC. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere Standards nicht vonallen Herstellern erfüllt werden können. Daher haben wir uns fürZellen von Samsung entschieden."Kapazitäts-Management-System ermöglicht 100 %-KapazitätsgarantieDer wesentliche Vorteil für den Kunden liegt in der Langlebigkeitder neuen Speicher. Mit Einführung der neuen Baureihe gibt SENEC denKunden eine 100-Prozent-Kapazitätsgarantie auf zehn Jahre. Dasbedeutet, dass die genannte Speicherkapazität in diesem Zeitraumvollständig zur Verfügung steht. Bislang sind nur Stromspeichererhältlich, deren Kapazität in den ersten zehn Jahren auf etwa 80 %absinkt. Ermöglicht wird das durch das von SENEC selbst entwickelte,einzigartige Kapazitäts-Management-System (KMS). Diese speziell aufdie Zellen zugeschnittene Software-Aussteuerung verbindet SENEC mitneuer Zelltechnologie und einer Sicherheitsreserve innerhalb derZellen. Dadurch kann die Nennkapazität über den Zeitraum von zehnJahren konstant gehalten werden.Wirtschaftlichstes System am Markt - und einfach zu installierenDank der höheren Fertigungstiefe kann das Unternehmen die Preisefür die neue Baureihe darüber hinaus deutlich senken. "Durch die 100% -Kapazitätsgarantie und die sinkenden Preise wird der SENEC.Homedas mit Abstand wirtschaftlichste intelligente Stromspeichersystem amMarkt", so Mathias Hammer.Die Installation der Geräte hat SENEC noch einmal merklichnutzerfreundlicher gemacht, so dass es dank weitgehend werkzeugloserMontage für die Installateure und Kunden nun heißt: "Plug'n'Play".Mit weiteren innovativen Features wie der Sprachsteuerung des Systemsper Alexa, der Verfügbarkeit der Daten über eine App und derzukünftigen Kooperation mit den Gebäudetechnik-Experten von JUNG beider Integration in das Smart Home unterstreicht SENEC, dass dasUnternehmen Innovationsführer der Branche ist und bleibt. "Mitunserem einzigartigen Kapazitäts-Management-System und der Garantieauf 100 % Nennkapazität für zehn Jahre sind wir erneut Vorreiter derBranche", so Mathias Hammer. "Unsere Kunden wollen Qualität undLanglebigkeit. Bei uns bekommen sie beides, und das zu einem richtigguten Preis."Mit dem eigenen Strom unterwegsNeben der neuen Baureihe präsentiert SENEC dem Fachpublikum inMünchen seine Energielösungen rund um die SENEC.Cloud. Im Mittelpunktsteht in diesem Jahr die Anbindung der Elektromobilität. Mit derSENEC.Cloud To Go hat SENEC bereits heute eine Lösung im Angebot, diedem Wunsch vieler potenzieller Elektroautofahrer entgegenkommt, dasAuto mit dem eigenen Strom zu beladen. Die Kunden können ihr Autoeinfach und unkompliziert mit dem auf dem eigenen Hausdach erzeugtenStrom beladen und ein flächendeckendes Ladenetz in Deutschland,Österreich und der Schweiz sowie das dichteste Schnelllade-NetzDeutschlands dafür nutzen. Über eine App können die elektrischmobilen Speicherbesitzer auf einer interaktiven Karte sehen, wo sichdie nächste nutzbare Ladesäule befindet. Diese clevere Lösung für dieprivate Sektorenkopplung wird auch von der Jury des erstmalsvergebenen smarter E Award gewürdigt. In der Kategorie "SmartRenewable Energy" steht die SENEC.Cloud To Go im Finale um denbegehrten Preis.Die SENEC.Cloud To Go basiert auf der SENEC.Cloud, die Besitzerneiner Photovoltaik-Anlage und eines Stromspeichers von SENECermöglicht, den selbst erzeugten Solarstrom auch dann zu verbrauchen,wenn die Sonne nicht scheint und der Speicher leer ist. Dazu wirdüberschüssiger Strom auf ein persönliches Stromkonto - die Cloud -"eingezahlt" und bei Bedarf wieder "abgehoben". Durch dieseEnergielösung können SENEC-Kunden ihren selbst erzeugten Stromkomplett selbst verbrauchen und in ihrer Energieversorgung zu 100%unabhängig werden.Zukunft Smart HomeAbgerundet wird der Messeauftritt durch einen Ausblick auf dieIntegration der intelligenten Stromspeicher-Systeme in SmartHome-Anwendungen. Gemeinsam mit dem Premiumanbieter modernerGebäudetechnik und Smart Home-Spezialisten JUNG zeigt SENEC, welcheLösungen für die Integration von unabhängiger Energieversorgung undintelligenter Haussteuerung die Kunden erwarten können. Im erstenSchritt werden die Daten zu Stromerzeugung, Verbrauch, Ladezustanddes Speichers und Autarkiegrad in die Visualisierung der SmartHome-Funktionen integriert. Durch die intelligente Verbindung vonEnergiemanagement und der Steuerung haustechnischer Systeme könnendie Speicher in Zukunft in das Smart Home integriert werden. So wirdes möglich, je nach Ladestand des Speichers bestimmte Verbraucher ab-oder zuzuschalten. Gebäudeautomation und Energieversorgung wachsen sozusammen.Über SENEC:Seit 2009 entwickelt und produziert die Deutsche EnergieversorgungGmbH in Leipzig unter dem Namen SENEC intelligenteStromspeichersysteme und speicherbasierte Energielösungen. Mit seinerLizenz, Strom direkt zu vermarkten, bietet das Unternehmen seinenKunden maximale Unabhängigkeit von externen Stromversorgern. Mit mehrals 18.000 verkauften Systemen gehört SENEC europaweit zu denbeliebtesten Marken für innovative Energie- und Speicherlösungen.SENEC wurde wiederholt von EuPD Research als Top PV BrandStromspeicher ausgezeichnet. Der SENEC.Home Li erhielt zuletzt vonder Zeitschrift manager magazin das Siegel "Top-Stromspeicher 2017",und das Nachrichtenmagazin Focus verlieh dem Unternehmen den Titel"Wachstumschampion 2017". Durch intelligente Features wie dieSENEC.Cloud 2.0 und die SENEC.Cloud To Go zählen die Energiespeicherdes deutschen Herstellers zu den innovativsten und wirtschaftlichstenLösungen am Markt. Seit 2018 gehört SENEC als 100%-igeTochtergesellschaft zur EnBW Energie Baden-Württemberg AG.