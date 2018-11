SEI Investments: Aktienanalyse vom 07.11.2018: Wirklich lohnenswert?

Für die Aktie SEI Investments stehen per 06.11.2018 54,25 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. SEI Investments zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses SEI Investments auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen SEI Investments. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Für die SEI Investments sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 3 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu SEI Investments vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die SEI Investments. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 82 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 51,15 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 54,25 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der SEI Investments-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 65,4 USD mit dem aktuellen Kurs (54,25 USD), ergibt sich eine Abweichung von -17,05 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (58,76 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,68 Prozent), somit erhält die SEI Investments-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.