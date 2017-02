SEGULA Technologies Sorgt auf dem Genfer Autosalon 2017 für Aufsehen

Paris und Genf (ots/PRNewswire) -Hagora Pulse kündigt eine neue Ära des Automobilbaus anSEGULA Technologies nimmt den internationalen Automobilsalon vonGenf zum Anlass, um sein neues, bis ins letzte Detail vernetzteKonzeptcar im innovativen Design vorzustellen: Hagora Pulse, so seinName. Dieses beinhaltet unter anderem eine Weltneuheit, mit anderenWorten einen Fussgänger-Sensor, der vor unaufmerksamen Fussgängernschützen soll, wie noch jede Menge anderer revolutionärer Erfindungen(e-sense, Urban Starc), die eines Tages zur Standardausrüstungunserer Fahrzeuge gehören sollen. Mit dem industriell einsetzbarenDrohnen ATLAS soll zudem ein weiteres der zentralen Themen derAusstellung, "Die Fabrik die Zukunft", angesprochen werden.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:https://www.multivu.com/players/uk/8046551-segula-technologies-geneva-motor-show/Mit mehr als 10.000 Mitarbeitern und Vertretungen in 26 Ländernzählt SEGULA Technologies zu den weltweit führendenIndustriekonzernen und zeigt sich wettbewerbsfähig in denmassgeblichen Wirtschaftsbranchen. Segula Technologies steht fürInnovation im Automobilbereich, sowie der Verwaltung undVerwirklichung herausfordernder Projekte, von ihrerKonzeptualisierung bis hin zur Industrialisierung.Segula Technologies will den technischen Fortschritt zur Erhöhungder Strassensicherheit fördernIhre letzte Erfindung steckt in einem Fussgänger-Sensor und einemoptischen Rückmeldesystem, welches der Welt an Bord des KonzeptcarsHagora Pulse erstmals vorgestellt werden soll:Direkt in der Windschutzscheibe integrierte Kameras erkennen erstFussgänger die vor dem Fahrzeug auf unglückliche Weise die Fahrbahnüberqueren wollen, bevor das System die digitale Kontrolle desFahrzeuges übernimmt und den Fussgänger in Form eines Leuchtzeichensauf der Motorhaube darauf hinweist, nun die Fahrbahn gefahrlosüberqueren zu können.Dabei handelt es sich um ein weiteres Highlight der e-sense-App,die dem Fahrer die Möglichkeit gibt, die Kontrolle seinesArmaturenbretts zu übernehmen.- e-sense weiss für die medizinische Versorgung der Fahrzeuginsassenzu sorgen: Dank im Fahrgastraum integrierter Sensoren (Lenkrad,Sitze) können etwaige Bedürfnisse an medizinischer Hilfe erkanntund schneller befriedigt werden.- Was das Car2Car betrifft, handelt es sich um eine, auf LiFi-Technikberuhende Produktlösung, die, als Teil der Lichtmaschine, für einenständigen Informationsaustausch zwischen Fahrzeugen sorgt und somitAuffahrunfälle vermeiden helfen kann.- Ein AR-Modul erlaubt das Umsetzen einfacher Gesten, wie eineleichte Kopfbewegung des Fahrers, um das Aufscheinen vonInformationen auf der Motorhaube zu veranlassen. Der Fahrer muss soseine Hände nicht vom Lenkrad nehmen und kann seine Augen auf dieFahrbahn gerichtet halten, was zu einer wesentlichen Verbesserungder Strassensicherheit beiträgt.Mit Ihrem Fahrzeug, Energie für Ihr ZuhauseSEGULA Technologie plant in Genf ebenfalls Urban Starcvorzustellen, eine absolut spannende Neuheit auf dem Automobilmarkt.Urban Starc steht nicht nur für weniger CO2 sondern vor allem auchfür eine Optimierung der vom Fahrzeug erzeugten Wärme, welche inEnergie umgewandelt zur Beheizung des Fahrgastraums, dem Vorwärmendes Motors im Winter genutzt wird, UND: erstmal zuhause angekommen,die Betreibung ihres Warmwasserspeichers zu unterstützen vermag! Dazuwird die vom Motor erzeugte Wärme im Kühlsystem Ihres Fahrzeugeszwischengespeichert, um jederzeit und je nach Belieben einerWeiterverwendung zur Verfügung zu stehen.Diese technologischen Neuentwicklungen ergänzen eine Reiheweiterer innovativer Lösungen wie zum Beispiel eine extrem leichteMotorhaube (50% Gewichtgewinn) aus leichten Verbundstoffen, welche zueiner deutlichen Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs beiträgt.Ein vielversprechender MarktNicht zuletzt setzt SEGULA Technologies mit ihrem industrielleinsetzbaren Drohnen ATLAS den Grundstein zur Fabrik von morgen:Ausgestattet mit einer AR-App (Bereitstellung computergestützterDaten zur erweiterten Realitätswahrnehmung) soll jener Drohnetraditionelle Fliessbänder ersetzen und die Einsatzfähigkeit vonProduktionsanlagen erhöhen.In Hinblick auf die Erweiterte Realität widmet SEGULA Technologiesseine Bemühungen einem ausgesprochen entwicklungsstarken Markt,dessen Jahresumsatz von geschätzten 184 Millionen Euro im Jahr 2014bis zum Jahr 2019 auf 1,3 Milliarden Euro steigen und sich die Anzahlder vermarkteten Apps gar verzehnfachen soll. Quelle: JuniperResearch - Report Augmented Reality 2015-2019.Offizielle Vorstellung: Dienstag, 7. März, 14.45 bis 15.00 Uhr -Stand 5043Vorführungen an Bord des Konzeptcars und persönliche Interviewswährend der Pressetage.Wenn Sie einen Termin für die Hagora-Pulse-Show bei der GenferMesse vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte jetzt gleich an uns.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/470611/SEGULA_Technologies_Driver.jpgVideo:https://www.multivu.com/players/uk/8046551-segula-technologies-geneva-motor-show/