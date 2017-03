SEF Smart Electronic Factory e.V. auf der HANNOVER MESSE: Mehrwert durch Industrie 4.0

Limburg a. d. Lahn (ots) - Der SEF Smart Electronic Factory e.V.(www.smart-electronic-factory.de) stellt auf der HANNOVER MESSE vom24. bis 28. April den Nutzen einer Industrie 4.0-konformen Produktionin den Mittelpunkt. Anhand einer Live-SMD-Bestückungsanlage, einesDigitalen Zwillings und weiteren Anwendungsszenarien demonstriert derVerein am Stand C16 in Halle 7 Wertschöpfungsprozesse undGeschäftsmodelle der Integrated Industry."Industrie 4.0 zieht endlich in die Werkshallen ein. Diesuntermauern wir mit Anwendungsbeispielen für die Digitalisierung vonProduktion und Energie und damit verbundenen Geschäftsmodellen",erklärt Siegfried Wagner, Pressesprecher des SEF Smart ElectronicFactory e.V. "Denn die Integrated Industry ist mehr als einintelligenter Produktionsprozess - sie erstreckt sich bis zumintelligenten Produkt, das auch nach dem Verlassen der Fabrik mit demHersteller und Dienstleistern vernetzt bleibt. Smarte Erzeugnissedenken mit. Sie wissen, wann sie gewartet werden müssen, wannReparaturen erforderlich sind und vieles mehr", ergänzt SiegfriedWagner.Der SEF Smart Electronic Factory e.V. zeigt auf der Messe eineSMD-Bestückungsanlage im Live-Betrieb. Des Weiteren wird anhand einesDemo-Cases zum Funkakkuschrauber "Nexo" von Bosch Rexroth diehorizontale und vertikale Vernetzung - vom ERP bis zumProduktionsmittel - über Public und Private Cloud abgebildet. Damiteinher gehend präsentieren die Vereinsmitglieder digitale Dashboardszur Visualisierung von Energiezuständen und Produktionsprozessen;IoT-Plattformen mit MES und APS zur Produktionsplanung,Datenerfassung und -analyse sowie Predictive Maintenance und vielesmehr. Dabei stehen immer der Praxisbezug und die Wirtschaftlichkeitfür den Mittelstand im Vordergrund.Der Verein betreibt die Smart Electronic Factory, diedeutschlandweit einzige Industrie 4.0-Demonstrations- undEntwicklungsplattform, die I4.0-Szenarien und -Anwendungen unterrealen Produktionsbedingungen entwickelt. Diese ist in derElektronikfabrik der Limtronik GmbH in Limburg a. d. Lahn integriert."Einzigartig ist auch die Bündelung der Kompetenzen der beteiligtenPartner und Mitglieder - mit dem Ziel, das gewonnene Know-how auchfür weitere Unternehmen zugänglich zu machen, die an praxistauglichenAnwendungen aus dem Bereich der Industrie 4.0 interessiert sind",erklärt Siegfried Wagner.Weitere Informationen erhalten die Besucher der HANNOVER MESSE vom24. bis 28. April am Gemeinschaftsstand des SEF Smart Electronic e.V.Vor Ort vertretene Mitglieder sind unter anderem Bosch Rexroth AG,Dürr Systems AG, DUALIS GmbH IT Solution, in-integrierteinformationssysteme GmbH, iTAC Software AG, Limtronik GmbH undproALPHA Business Solutions GmbH.Pressekontakt:PR-Agenturpunctum pr-agentur GmbHNeuer Zollhof 340221 DüsseldorfAnsprechpartnerUlrike Peter- Geschäftsführerin -Tel.: +49 (0)211 9717977-0E-Mail: pr@punctum-pr.dewww.punctum-pr.deOriginal-Content von: SEF Smart Electronic Factory e.V., übermittelt durch news aktuell