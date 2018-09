SEC-regulierte Hyperion Exchange unterzeichnet Absichtserklärung über die Notierung des edelmetallgedeckten Stablecoin von Kinesis Money

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

London (ots/PRNewswire) -Hyperion Exchange, die SEC-regulierte Börse für Wertpapier-Token,hat eine Absichtserklärung mit Kinesis Money(https://kinesis.money/en/) unterzeichnet, einem Unternehmen, das eineinzigartiges monetäres System anbietet, das auf digitalen Gold- undSilberwährungen basiert.Hyperion Exchange ist eine führende Börse für Wertpapier-Token inNordamerika. Sie gibt Investoren die Chance, digitaleWertpapier-Token mit Blockchain-Technologie zu traden, was esermöglicht, Trades effizienter und kostengünstiger abzuwickeln alsauf traditionellen Aktienmärkten.Das Kinesis Monetary System besteht aus zwei digitalen Währungen,die auf dem zugewiesenen Besitz von physischem Gold (KAU) und Silber(KAG) basieren, die digital als eine Alternative zu Fiatgeldgehandelt werden können. Die Transaktionsgebühren werden angehäuft,wann immer die Währungen gesendet, ausgegeben oder getradet werden,und werden proportional an alle Inhaber von Kinesis-Währungenverteilt, was einen Anreiz für ihre Nutzung bietet.Inhaber des Kinesis Velocity Tokens (KVT), das derzeit in Rahmeneines Initial Token Offering angeboten wird, erhalten den größtenAnteil an diesen Gebühren, mit einen proportionalen Anteil von 20Prozent als wiederkehrende Rendite.Mit der Absichtserklärung werden zwei Zwecke verfolgt, zum einendie Notierung des Kinesis Velocity Tokens (KVT) an der HyperionExchange und zum anderen die Bereitstellung der gold- undsilberbasierten digitalen Währungen von Kinesis, die an der HyperionExchange als "Stablecoins" verfügbar sein werden.Die von Kinesis Money angebotenen Währungen wurden von derinstitutionellen Goldbörse Allocated Bullion Exchange (ABX)entwickelt, die einem strengen Zertifizierungsaudit undQualitätssicherungsverfahren unterliegt. KAU und KAG bieten daherAlternativen zu den Fiat-basierten Stablecoin-Währungen, dieweitläufig dafür kritisiert werden, bei Audits zu versagen und weilsie das beim Kauf versprochenen Zuteilungsverhältnis von 1:1 derFiat-Währungen nicht erreichen.[1]Hyperion Exchange wird reguliert von der U.S. Securities andExchange Commission (SEC), der US Financial Industry RegulatoryAuthority (FINRA) und der gemeinnützigen Securities InvestorProtection Corporation.Michael Zavet, CEO von Hyperion Exchange(https://hyperion.exchange/), kommentierte: "Hyperion ist eineeinzigartige Börse, die Wertpapier-Token, Finanzsicherheiten, die vonmateriellen Sachanlagen gedeckt sind, auf der Blockchain listet. Wirbei Hyperion verpflichten uns dem Ziel, die besten Methoden fürregulatorische Compliance zu gewährleisten, und notieren Token nurnach umfassenden Verifizierungsprüfungen."Die Vision von Kinesis, Gold und Silber zu digitalisieren, miteiner physischen Zuteilung von 1:1 zum Basiswert, macht dasUnternehmen zu einem idealen Stablecoin-Partner für unsere Plattform,und wir freuen uns, beide Digitalwährungen von Kinesis Money sowiesein Kinesis Velocity Token an unserer Börse zu notieren. Mit derLizenz, den Handel von Wertpapier-Token anzubieten, ist Hyperion alsdie perfekte Plattform positioniert, um das Vertrauen von Investorenund Regulierungsbehörden zu gewährleisten.Ryan Case, Chief Commercial Officer von Kinesis Money(https://kinesis.money/en/), kommentierte: "Akkreditierte Investorenan der Hyperion Exchange, die nach einer sicheren Wertanlage undZugang zu Liquidität suchen, können jetzt davon profitieren, vonvolatilen Kyptowährungspositionen in die althergebrachteZuverlässigkeit von Gold und Silber zu traden, in Form der WährungenKAU und KAG."Ryan weiter: "Wir haben Kinesis Velocity Token im Wert von über 50Millionen USD verkauft und freuen uns außerdem, berechtigtenTeilnehmern die Möglichkeit zu geben, Zugang zu Liquidität aus ihrenInvestitionen zu erhalten und ihnen die neue Teilnahme am KinesisMonetary System zu ermöglichen."Über Kinesis MoneyKinesis ist ein monetäres System, das auf den traditionellstabilen Rohstoffen Gold und Silber basiert. Das Kinesis MonetarySystem ermöglicht es Teilnehmern, ihre Edelmetalle auf der Blockchainzu prägen, mit einem maßgeschneiderten Prozess, der von Kinesis inPartnerschaft mit Bullion Exchange abx.com (https://abx.com/)entwickelt wurde. Teilnehmer können dann diese physischen Edelmetallemit der Kinesis-Debitkarte und dem Kinesis eWallet ausgeben. DiesesSystem ist zuverlässig abgesichert, unter anderem durch einestrategische und technische Partnerschaft mit einer öffentlichenEdelmetallbörse. Kinesis hat während seines Vorverkauf mehr als 50Millionen USD beschafft und befindet sich jetzt in der Phase desöffentlichen Verkaufs, die am 11. November 2018 endet. WeitereInformationen sind verfügbar auf kinesis.money(https://kinesis.money/).Über Hyperion Exchange Inc.Hyperion ist ein Investmentunternehmen und Technologie-Venture,das die erste Börsenplattform für neue und innovative tokenisierteFinanzinstrumente entwickelt, die sowohl für Investmentbanken alsauch Privatkunden geeignet sind. 