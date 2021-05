SEC: Beginnt Überprüfung von SkyBridge, Fidelity Bitcoin ETFs!

Ein Ergebnis über die Liste der US-Bitcoin-ETF-Bewerber könnte in weniger als 45 Tagen erreicht werden.

Nach den jüngsten Einreichungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) werden die Bitcoin-ETF-Anträge von SkyBridge Capital und Fidelity Investments nun offiziell von der U.S. Regulierungsbehörde geprüft. Der Bitcoin-ETF von SkyBridge Capital wird von der NYSE Arca unterstützt, während der Wise Origin Bitcoin Trust von ...



