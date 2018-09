SECUR'IT CUP 2018: Die Führungskräfte von morgen schon heute für IT-Sicherheit begeistern

Ingolstadt (ots) - Mit dem neu konzipierten StudentenwettbewerbSECUR'IT CUP 18 adressiert Kaspersky Lab kreative und hochmotivierteStudierende aller Fachrichtungen, die in einer sich technologischrasant entwickelnden Welt aktiv an der Gestaltung der Zukunftmitwirken und ihr Talent in den Dienst der digitalen Sicherheitstellen wollen. Ziel ist es, Akademikern von morgen Cybersicherheitals spannendes Berufs- und Tätigkeitsfeld nahe zu bringen undGestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Zu denVorausscheidungen in Clemson (USA), Singapur, Moskau und Paris sindHochschüler aus der ganzen Welt eingeladen. Den Gewinner oder dieGewinnerin erwartet ein Preisgeld von 10.000 US-Dollar:https://secureitcup.kaspersky.com/Im Rahmen des SECUR'IT CUP 18 soll baldigen Berufseinsteigern inpraxisnahen Wettbewerbsszenarien gezeigt werden, wie vielschichtigund wichtig dieser technologische Bereich für die Zukunft unsererimmer stärker vernetzten Welt ist - und welches Karrierepotenzial siein einer stetig wachsenden Branche erwartet. Die Aspiranten könnenfür ihr Projekt zwischen drei Technologiebereichen wählen:- Connected Health- Internet der Dinge (IoT)- Personal SecurityBei Hackathons wird ihnen die Möglichkeit gegeben, neue Ideen zuentwickeln und ihre eigenen Vorstellungen und Visionen umzusetzen.Die Veranstaltungen erfordern keine speziellen technischenFachkenntnisse und sind offen für Studierende aller Fakultäten."Von der Patientensicherheit bis hin zum Schutz vor falscheingesetzter künstlicher Intelligenz muss die Sicherheit in allentechnologischen Prozessen immer noch stärker berücksichtigt werden.Die Bösen werden weiterhin versuchen, die Chancen einer zunehmendvernetzten Welt für ihre üblen Machenschaften zu nutzen. Derzeitherrscht in der Branche ein echter Fachkräftemangel, weshalb ich dieStudierenden dringend auffordere, sich mit diesem so wichtigen undhochspannenden Thema zu befassen und Teil derInternet-Security-Familie von Kaspersky zu werden", appelliert EugeneKaspersky, CEO von Kaspersky Lab.Mehr: https://secureitcup.kaspersky.com/Pressekontakt:Anne Micklerkaspersky_de@berkeleypr.comOriginal-Content von: Kaspersky Labs GmbH, übermittelt durch news aktuell